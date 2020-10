Una selección de libros de terror y misterio para todas las edades

Conozca una selección de historias que le llevarán por mundos desconocidos. (Foto Prensa Libre: Elina Krima en Pexels)

Niños y grandes disfrutan de las historias que despiertan la sensación de misterio y aquí traemos una propuesta de algunos libros que puede comenzar a leer en este fin de semana.

La brujita encantadora y su secreto admirador, Gregorio

Una propuesta para los más pequeños. Gregorio está enamorado de la Brujita de este libro y le gustaría conocerla personalmente, pero no sabe cómo presentarse. Tal vez la autora, Eva Furnari, sea la única persona que puede ayudarlo a cambiar esta historia. Un libro donde la magia no la tienen solo las palabras sino la ilustración. Editorial Piedra Santa

Revival

Artemis Edinter Esta inquietante novela, que se extiende a lo largo de cinco décadas, muestra uno de los más terroríficos finales que Stephen King haya escrito jamás. Una historia oscura sobre la adicción, el fanatismo y lo que puede existir al otro lado de la vida.

No te rindas

En esta novela de Harlan Coben se cuenta que en el último curso del instituto, Napoleón Dumas perdió a su hermano gemelo en un trágico accidente. Mientras paseaba con su novia, ambos adolescentes fueron arrollados por un tren. Pocos días después, Maura Wells, el gran amor de Napoleón, desapareció sin dejar rastro.

Él siempre ha creído que los dos sucesos estaban relacionados. Quince años después, cuando ya es policía de la localidad en la que creció, aparecen las huellas de Maura en el escenario de un asesinato. Es la pista que estaba esperando para intentar atar todos los cabos sueltos de su vida. Sophos

La invención de Morel

Este libro de Adolfo Bioy Casares cuenta la historia de un fugitivo, acosado por la justicia. Él llega en un bote de remos a una isla desierta sobre la que se alzan algunas construcciones abandonadas. Pero un día, aquel hombre aislado siente que ya no está solo. De Museo En la isla han aparecido otros seres humanos. Los observa, los espía, sigue sus pasos. Y de aquí surge el misterio, la continua alternativa entre la alucinación y la realidad que conduce poco a poco al prófugo hasta el esclarecimiento de los enigmas.

Clásicos nacionales

Para los jóvenes esta propuesta es de literatura nacional. Podrán adentrarse a la naturaleza exuberante de Petén con el famoso libro Carazamba del autor guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal que parte de varias muertes violentas y el encuentro de sus protagonistas con el peligro, pero si les gusta más la historia Negrura, del mismo autor los trasladará a la segunda Guerra Mundial y sus consecuencias traumáticas en los ciudadanos alemanes. Editorial Piedra Santa

Los libros de Madeleine Roux

Ella es la autora best seller de The New York Times de la saga Asylum, que fue publicada en nueve idiomas. La serie se compone por Asylum, Sanctum, Catacomb y Escape del Asylum y dos historias cortas, Scarlets y Los artistas de huesos. La mansión de las furias es el inicio de una nueva serie de terror gótico paranormal, que promete deleitar nuevamente a los fanáticos de Roux. Artemis Edinter

Harry Potter

Cuando se habla de libros de magia la saga de Harry Potter no puede hacer falta. Esta serie de novelas fantásticas escrita por la británica J. K. Rowling, describe las aventuras del aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos. Sophos

Los fantasmas favoritos de Roald Dahl

Esta es una antología de relatos de fantasmas que el famoso autor de novelas como Mathilda o Charlie y la fábrica de chocolate recopiló a mediados del siglo XX con motivo de la creación de una serie de televisión que nunca se llegó a emitir. De Museo

It

“Eso” es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela de Stephen King. Tras veintisiete años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre. Sophos