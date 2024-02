Usher hace vibrar el medio tiempo del Super Bowl 2024 junto viejos colaboradores de sus canciones

“Es el honor de mi vida añadir a mi lista de sueños una presentación en el Súper Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes”, habría dicho el músico en septiembre del año pasado luego de darse a conocer su participación.



Seis meses después de aquel anuncio, y llegadas las 19:00 horas (tiempo Guatemala) del 11 de febrero, el cantante de R&B y Pop se hizo presente en el centro de la cancha del Allegiant Stadium junto a un inmenso grupo de bailarines y músicos.

Luego de aparece sobre una plataforma alargada e iluminada en medio de la cancha, Usher sorprendió al estadio al utilizar un traje blanco con elementos de plata.

El tema con el cual el cantante decidió abrir su presentación fue “Caught Up“, tema perteneciente al álbum Confessions de 2004. Seguidamente incluyó partes de las canciones “U Don’t Have to Call” y “Superstar”, ambas publicadas hace más de 15 años.

La velada continuó con el tema, “Love in This Club”, fue lanzado hace 14 años y que es una colaboración con el músico Young Jeezy. Con tan solo varios segundos de haber empezado, Usher despertó la nostalgia y el baile entre los asistentes.

El show, que fue presentado por Apple Music se habría inaugurado minutos antes con una especie de anuncio parental en el que se aclaraba que la presentación podría causar baile, diversión y euforia.

Aunque se trató de una presentación a cargo de Usher, lo cierto es que el músico decidió compartir el inmenso espacio del Super Bowl junto a otros artistas con los que ha colaborado anteriormente.

La primera de ellas fue Alicia Keys junto a quien cantó “My Boo”. Durante la presentación conjunta Keys también lució un traje brillante que destacaba piedras incrustadas en un atuendo enterizo rojo.

Luego de la interpretación junto a Alicia Keys, el cantante siguió cantando varias de sus canciones a la vez que realizaba pasos coreográficos.

En paralelo mientras la fiesta continuaba con canciones como “Confessions Part II”, “Nice & Slow” y “Burn”, Usher se acompañó de un inmenso ensamble de músicos, entre ellos, guitarristas, trompetistas, trombonistas, entre otros.

A los minutos, dentro del escenario apareció la música H.E.R., ganadora del Grammy 2020 por la Mejor Canción del Año, y quien interpretó un solo de guitarra eléctrica.

Mientras H.E.R. interpretaba, Usher aprovechó a salir de escena y cambiarse de atuendo. En simultáneo el rapero Lil Jon apareció sobre la plataforma y junto a un grupo de bailarines y músicos hizo más grande la fiesta en el estadio.

Minutos después Usher apareció con un traje enterizo negro y azul con brillos. Sorprendió que mientras cantaba el músico bailó en patines al igual que otros miembros del equipo artístico.

Al poco tiempo figuró sobre el escenario el cantante, productor y actor Ludacris. Junto a él y Lil Jon interpretó la canción “Yeah!”, una de las canciones más recordadas de Usher y publicada hace 20 años.

El espectáculo, que alcanzó los 13 minutos, cerró el medio tiempo del Super Bowl con dicha canción.