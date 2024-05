Verónica Toussaint falleció este jueves 16 de mayo a los 48 años luego de una larga lucha contra el cáncer de mama, según dieron a conocer sus compañeros de trabajo.

Tras la noticia de la muerte de la conductora y actriz mexicana, salieron a la luz un sinfín de historias relacionadas a su diagnóstico, el tiempo que pasó tratando este padecimiento y su vida personal.

Una de ellas fue el día en que Victoria le contó a su novio que le habían detectado cáncer de mama, enfermedad con la que batalló desde noviembre de 2021.

En el tercer episodio del programa Divina Comedia, la actriz habló sobre la forma en la que le reveló a su novio que tenía esta enfermedad.

De acuerdo a Toussaint, fue cuando ambos apenas se estaban conociendo y solamente habían tenido dos citas.

Además, la conductora mexicana aseguró que la respuesta de su pareja la sorprendió debido a que, a pesar de ser una fuerte noticia, él la tomó de la mejor manera.

“Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio y le dije: ‘ahora es cuando, si te quieres salir corriendo porque yo voy a empezar todo este proceso y está difícil’ y me contestó una joya: ‘al contrario, va a ser un honor estar contigo’”, indicó.

Verónica Toussaint también mencionó que desde ese momento su novio le dio todo su apoyo y que incluso en los días más difíciles estuvo para ella con una sonrisa.

“Era la segunda vez que me veía en su vida. Era el segundo date, después fuimos a mi casa, me da mi primer beso y me dice una joya: ‘besas cabr… por fa no te mueras’ y solté un carcajadón y para mí la comedia es súper importante y que me haya dicho eso fue increíble”.

"Y además esta persona que decidió quedarse en mi peor momento físico y momento más intenso, espiritual y mental y le decía: ‘ojalá te quedes y aguantes a que pase este tiempo y que me conozcan con mi energía, como soy yo’. Hizo que esos seis meses fueran increíbles”, concluyó.