Las entradas para los 17 conciertos del mítico grupo de Britpop, que anunció el martes su regreso a los escenarios tras 15 años de distanciamiento entre Liam Gallagher y su hermano Noel, empezaron a venderse a las 09.00 horas (08.00 horas GMT) en Reino Unido y una hora antes en Irlanda en varios sitios como Ticketmaster y Gigs and Tours.

Sin embargo, muchos fanáticos informaron que tuvieron dificultades para acceder a las entradas, con cientos de miles dejados en espera y otros que ni siquiera pudieron acceder a los portales de venta.

“Por favor, tengan paciencia, muchas personas están actualmente conectadas al sitio para obtener un boleto“, podía leerse en la página de Gigs and Tours, sin que diera acceso a la venta incluso pasados bastantes minutos.

Los sitios de Gigs in Scotland, SeeTickets o Ticketmaster Ireland mostraban un mensaje de error y estaban completamente inaccesibles.

Un portavoz de Ticketmaster dijo que “millones de fans están accediendo a nuestro sitio, por lo que han sido puestos en una fila”, pero insistió en que estaba “avanzando” y que el sitio no se había caído.

“¿Podemos volver a los viejos tiempos en los que se hacía fila fuera de la tienda de discos o del lugar de los conciertos para comprar boletos, por favor?”, dijo un desesperado seguidor de la banda en la red X.

“Algunos boletos están aun disponibles, pero en cantidad muy limitada” y solo en algunas categorías, decía el sitio de Ticketmaster UK.

Muchos fans tuvieron la mala sorpresa al acceder a la página de venta de boletos, a veces con varias horas de espera, y veían que el precio se había duplicado por la fuerte “demanda“.

“Qué sensación la que se experimenta cuando se hace la cola cuatro horas para descubrir que el precio del billete pasó de 148 libras a… 355 libras porque hay mucha demanda. ¿Eso no es ilegal?”, protestó un internauta en X.

Desde el anuncio del regreso del grupo el martes los seguidores viven un frenesí. Varios artículos fueron publicados para ayudar a los aficionados, con recomendaciones para intentar la compra en varios aparatos al mismo tiempo, no esperar hasta el último momento para conectarse y no actualizar la página una vez abierta.

El viernes se sorteó el acceso a una preventa, que permitió a unos pocos afortunados adquirir entradas para determinadas fechas. Y vista la locura, algunos de ellos se apresuraron a intentar revenderlos por varios miles de libras.

“Tengan en cuenta que los boletos SOLO se pueden revender a su valor nominal, a través de Ticketmaster y Twickets. Las entradas vendidas en violación de los términos y condiciones serán canceladas por los organizadores”, advirtió rápidamente Oasis en X.

El grupo también emitió una nueva advertencia el sábado para disuadir a los que se vieran tentados a revender sus boletos a precios muy superiores.

El frenesí se explica también por el hecho de que, aunque “se realizan preparativos para llevar la gira “Oasis Live ’25” a otros continentes en 2025″, muchos seguidores dudan de la solidez de la tregua entre los hermanos Gallagher, que crearon himnos de la década de los 1990 como “Wonderwall” o “Don’t look back in anger”.

🚨Please note, Oasis Live ‘25 tickets can only be resold at face value via @TicketmasterUK and @Twickets!

Tickets appearing on other secondary ticketing sites are either counterfeit or will be cancelled by the promoters.