A lo largo de los siglos los seres humanos se han expresado y han tratado de plasmar aquello que ven. Así, las civilizaciones han dado lugar a diferentes representaciones, construcciones y objetos que hoy son considerados tesoros por las técnicas y representaciones.

Al respecto, un arqueólogo se plantea una pregunta interesante a la que se ha enfrentado en sus años de experiencia, ¿qué sacamos con las excavaciones: arte, artesanía, artefactos, patrimonio, historia o arqueología? Gustavo Martínez, licenciado en arqueología y especialista en estudios de impacto ambiental, especialista en cerámica maya y codirector del proyecto Cuenca El Mirador compartió en la última edición del Congreso de Arqueología en Guatemala este cuestionamiento.

En varias ponencias y eventos científicos, los autores que han hecho recopilaciones de estos conceptos han mencionado luego de observar y comparar las definiciones, que algunos objetos en el caso de la cultura maya pueden ser considerados artísticos o arte.

Se han encontrado elementos impresionantes tallados como las máscaras de jade, de Pacal Rey de Palenque y Ah Cacao, Rey de Tikal, refiere el experto Martínez.

Menciona también la investigación de María Elena Vega Villalobos, El legado de los escultores: un estudio de las firmas de artistas registradas en los monumentos mayas del periodo Clásico Tardío, donde explica que en ella se trata de entender el papel que el escultor maya desempeñó en la creación de una obra determinada, para conocer en la medida de lo posible, la libertad que dicho escultor tuvo en la creación personal de una obra determinada.

Por ejemplo, algunos escultores como el del Dintel 45 de Yaxchilán, en Chiapas, México firmó su obra y se llamaba Chaak Chok Chakal Te. Surge la pregunta si ¿había o no conciencia que en el futuro se le conocería como creador o todo era parte de un orden establecido por la sociedad de ese momento y era solo un encargo?, agrega Martínez.

Tiempos diferentes

Camile Juárez, antropóloga, artista visual y estudiante de cine en México menciona que desde sus conclusiones, la definición de arte vino a América Latina durante la colonización y desde ese momento y en la visión de Occidente llega una concepción de qué es arte.

"La idea de contemplación, museo, de resguardar una obra no existía en la cultura maya era una concepción occidental. Aquí, por ejemplo, la comida era un momento sagrado y por lo tanto necesitaba utensilios especiales hechos en barro que acompañaran ese momento; la muerte también era un momento ritual donde se hacían tejidos para honrar a una persona importante, las piezas no se hacían en una forma contemplativa sino funcional", explica Juárez.

Para los pueblos originarios se crearon estéticas que desde entonces les fortalecen su identidad colectiva y el arte no es ajeno a la práctica cotidiana. Mientras en Occidente se necesitaba de la contemplación de la obra, que el artista se dedicara a ello y se tuviera un espacio para disfrutar de la experiencia de la obra, dice la antropóloga.



En el caso de las artes y artesanía existen diferentes estudios al respecto. En la clasificación están las artes nobles como la arquitectura, pintura y escultura y también aparecen las artes menores como el grabado, la cerámica y el modelado, dice Selvin García, encargado de relaciones públicas y catedrático de historia del arte, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla.

"Hemos encontrado en las artes aplicadas haciendo referencia a creaciones artesanales, pero con un nivel de especialización muy alto y son una serie de piezas elaboradas con una función, por ejemplo una olla, pero el artesano la elabora con una calidad tan alta que deja de ser funcional para lo que es aunque mantenga su carácter utilitario y algunas piezas llegan a ser parte de museos dedicados a estas artes decorativas como la ebanistería, tapicería, joyería y otras", agrega García.

Una interpretación de Guillermo Grajeda Mena que muestra una figura humana con atuendo ceremonial. (Foto Prensa Libre: cortesía grajedamena.ufm.edu)

"En la cultura maya antigua algunos de sus trabajos podrían clasificarse en artes aplicadas porque muchos de los trabajos fueron hechos bajo una cadena de producción, proceso que hace el artesano, por ejemplo, en el caso del jade existen quien extrae una piedra, quien la traslada, otro que lo pule y quien arma el collar", explica.

En la historia del arte también se explica cómo los artesanos pueden llegar a ser artistas, en el renacimiento aparece la figura del maestro y el aprendiz. Estos últimos aplican técnicas que se aprenden en el taller y son supervisados por los gremios, los cuales representan conjuntos de artesanos que miden costos, quién puede ejercer o no, dice García. "Dentro de estos gremios aparecen genios y aporta a la pieza una intención espiritual y filosófica y personal", agrega García.

Diego Ventura, curador e investigador de arte, dice que en la actualidad sigue trabajándose el arte utilitario que se desarrolla a través de oficios más o menos mecanizados. Ciertamente se producen objetos que tienen un uso y embellecen nuestra vida diaria. El hecho que se produzcan en grandes cantidades o en "serie" ha hecho que en la mente de las personas no se vea al mismo nivel que una pintura o escultura "única e irrepetible" pero la realidad es que implica procesos propios de las artes visuales como la pintura y la escultura.

Como una reflexión el arqueólogo Gustavo Martínez considera que en las excavaciones hay objetos con cualidades relacionadas con el arte, en este sentido la arqueología no puede asumir si lo es o no, porque se buscan otros datos científicos. Pero, a futuro se debería integrar lo social y cultural con lo histórico de la arqueología para reconocerlo. "Falta mucho por entender porque el valor de dichos bienes y manifestaciones no está en un pasado rescatado de modo fiel sino en la relación que el presente establece con dichas huellas patrimoniales", concluye.