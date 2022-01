Vicente Fernández: el día que cantó junto a Tony Bennett una emotiva canción en inglés y español

A más de un mes de su muerte se sigue recordando el trabajo de Chente, artista mexicano que trascendió en la pequeña pantalla con varias películas que protagonizó y debido a sus múltiples facetas también trascendió fronteras.

Vicente Fernández compartió escenario con un sinfín de artistas, quienes elogiaron su inconfundible voz y Chente no se limitó a cantar en español. Aunque el inglés no fue su fuerte, el Charro de Huentitán se animó a interpretar un tema en inglés.

Se trata de Regresa a mí (Return to me), una canción en la que Vicente Fernández grabó algunas partes en inglés junto al legendario cantante estadounidense Tony Bennett y según los registros, la grabación se realizó en Guadalajara, México, en el estudio que el cantante mexicano tenía en el Rancho de Los 3 Potrillos.

Regresa a mí (Return to me) fue grabada exclusivamente para el álbum de duetos de Bennett y esa fusión de estilos quedó registrada en un video en el que muestra al cantante estadounidense en el rancho de Chente.

En la pieza visual se observa como Bennett con una pluma y una hoja, plasmó una caricatura de Vicente Fernández. Además, el cantante estadounidense dio muestra de su habilidad en la pintura al dibujar una parte del rancho.

El encuentro en directo

Pocos tuvieron la dicha de escuchar la canción en directo. Sin embargo, los que pudieron escucharla se deleitaron con las voces de las grandes luminarias de la música.

Durante un concierto Vicente Fernández cantó a dúo con Bennett y contó la historia de la canción.

“Mi compañía me propuso que cantara con un señor que es una leyenda de lo más grande de EE. UU. Dije, pero cómo, si él no sabe cantar en español y yo no sé el inglés, cómo chin***** vamos a hacer”, contó Chente durante una presentación.

“Yo no tengo tiempo ya de grabar. Tengo una canción que no ha salido al mercado, se la mando, que él le borre lo que quiera y que canta lo que él quiera, y luego la sacamos al mercado”, refirió el Charro de Huentitán.

“Estoy hablando de una leyenda de las más grandes: Tony Bennett. Bonito y cariñoso el aplauso. Venga mi Tony”, agregó Chente e interpretaron Regresa a mí (Return to me).