Vicente Fernández: Locutor y compadre de “El Charro de Huentitán” duda de la fecha de la muerte del ídolo mexicano

Alvite declaró que le “dolía el sensacionalismo” de la familia del intérprete al anunciar la muerte ese día especial en México para que “impactara más”, al extremo de asegurar de de que se trata de una “fecha falsa”, según una nota publicada en milenio.com.

Fue por medio de su página oficial de Facebook en donde el locutor, compadre y amigo de Vicente Fernández generó polémica al poner en duda la versión oficial de la familia del intérprete quien anunció el fallecimiento del cantante el pasado 12 de diciembre.

Se sentía cansado

El polémico post del locutor causó revuelo en Facebook cuando, entre otras cosas escribió: “…Le platico esto la noche del domingo 12 de diciembre, fecha ´oficial´ del fallecimiento de mi amigo por mas de 50 años, Vicente Fernández Gómez. Y sí, tengo muuuchas cosas que platicar de esa historia. Lo voy a hacer, pero no ahora. La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para que impacte más´, me pega en el ánimo”, escribió Alvite

“Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno. Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena- me dijo la última vez que lo ví. Cuánta admiración, ¡todavía más!, sentí por él. Yo viví sus encierros antes de las actuaciones importantes. -como un lobo- me decía”, agregó Alvite

