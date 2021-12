Vicente Fernández: por qué nunca cantó en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México (la condición, el pueblo y la despedida de los escenarios)

La salud de “Chente”, como se le conocía popularmente, había empeorado en los últimos días. El sábado 11, la familia dijo en un comunicado que su condición era “crítica”, con problemas pulmonares agravados y que permanecía sedado en cuidados intensivos.

Tras la muerte de “El Charro de Huentitán”, ha surgido el rumor de un posible homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Sin embargo, ese dato fue cuestionado por algunos de los fanáticos del cantante mexicano debido a que Chente nunca cantó en ese recinto cultural.

Mientras que algunos familiares y colegas de Vicente Fernández siguen lamentando su deceso, otros curiosos recordaron la razón por la que el cantante mexicano nunca cantó en el emblemático Palacio de Bellas Artes y salió a la luz la entrevista que hace más de dos años el Charro reveló ese dato.

De acuerdo con los registros de cibernautas, en 2019 Vicente Fernández concedió una entrevista para Mara Patricia Castañeda, quien la publicó en su canal de YouTube.

Durante la charla, “El Charro de Huentitán” dijo que en algún momento existió la posibilidad de cantar en ese recinto. Sin embargo, se negó debido a que, luego de que lo contactaran desde Bellas Artes, declinó la posibilidad ya que no iría “su pueblo”.

“En Bellas Artes me habló una señora y me dice ´Oiga don Vicente, usted no puede despedirse de su trabajo, de cantar, sin venir a Bellas Artes’”, contó “El Charro de Huentitán”.

Ante eso Chete le dijo: “No señora, yo me quiero despedir donde vaya el pueblo”. Luego de eso, según Vicente, la señora le habló fuerte.

“Si quiere que vaya a Bellas Artes deje entrar a mi pueblo, pues mi pueblo también tiene derecho a sentarse en Bellas Artes”, dijo “El Charro de Huentitán” al confirmar que esa fue la razón por la cual no se presentó en ese emblemático lugar.