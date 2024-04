“Siempre quise que la gente me prestara atención, que me mirara”. Era la meta de Victoria Beckham. Y así lo confesaba en su momento en el documental que lleva su nombre, Being Victoria Beckham.

Ahora, la que fuera la “Posh Spice” cumplió 50 años.

Lo hizo convertida en una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y la belleza.

Su fama ha trascendido por encima del legado de las Spice Girl, convertida en una personalidad de renombre junto a su esposo, el exfutbolista David Beckham.

Dispuesta a triunfar

Victoria Adams nació el 17 de abril de 1974 en Harlow, Essex, Inglaterra. Es la mayor de tres hermanos, hija de Jacqueline Doreen Cannon y Anthony William Adams. Desde la infancia, tenía claro que quería llegar a ser alguien, y la película Fame le hizo soñar con una carrera musical.

“En el colegio nunca fui la chica más guapa, ni la más brillante, pero tenía una motivación: Iba a ser famosa y nada, ni siquiera la falta de talento, me lo impediría”, dijo en una entrevista con The Guardian.

Y lo consiguió, aunque cuando audicionó para una nueva banda femenina que estaba formando el dúo de managers Herbert, Chris y Bob, no se imaginaba lo cerca que estaba de ese sueño. Ni siquiera cuando fue una de las cinco elegidas. Pero así fue como nacieron las Spice Girl.

Sus compañeras eran Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton y Geri Halliwell, y cada una tenía como apodo un tipo de especia: Mel B (Scary Spice), Mel C (Sporty Spice), Emma (Baby Spice), Geri (Ginger Spice) y Victoria (Posh Spice).

El grupo lanzó su sencillo debut, Wannabe, en 1996, y se convirtió en un éxito instantáneo en todo el mundo. Es el sencillo de un grupo femenino más vendido de todos los tiempos, alcanzando el número uno en decenas de países.

El legado de las Spice Girls

Años después, Victoria confesó que ella ni siquiera cantaba en el exitoso hit, ya que ella no se encontraba en la ciudad cuando grabaron el tema, a pesar de que aparece como una más en el videoclip. Algo que se repetía en los conciertos: “Apagaban mi micrófono y dejaban que las demás cantaran”, dijo al diario The Sun.

Pero con o sin el micrófono de Victoria, el álbum debut de las Spice Girls, Spice, vendió millones de copias y catapultó a las chicas al estrellato. Y es que es la banda femenina que ha cosechado más ventas a lo largo de la historia.

Ostentan también el récord de primer y único grupo femenino en tener sus 6 primeros “singles” todos en el número 1, y es la que más sencillos tiene esta posición y, también y, junto a los mismísimos Beatles, es el grupo con más números de sencillos en el top 1 por Navidad.

La banda tiene otros tres discos: Spiceworld (1997), Forever (2007) y Greatest Hits (2007). Desde su disolución en el 2000, la agrupación se ha vuelto a reunir varias veces, aunque en 2019 lo hicieran sin la propia Victoria.

Ella, a su vez, se ha pronunciado sobre la marcha de Geri años atrás, que fue la razón por la que la banda terminó: “Al principio estaba tan disgustada y decepcionada que quería darle un puñetazo”, aunque admitió que “esos sentimientos cambiaron con el tiempo” y que la echaba mucho de menos: “siempre seremos amigas”, sentenció.

Moda y vida personal: más fama por venir

Pero desde la disolución de las Spice Girls, Victoria ha seguido presente en el mundo de la fama. Uno de los motivos es su matrimonio con el exfutbolista David Beckham. Comenzaron su relación en 1997 y se casaron en 1999. Tienen tres hijos y una hija: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David y Harper Seven.

David Beckham y Victoria, una pareja siempre de moda. (Foto Prensa Libre: EFE)

Para Victoria, David “es tan perfecto”, o eso dijo en la docuserie de Netflix sobre la vida del futbolista en la que éste confesó su TOC con la limpieza y el orden. Aunque él bromeó alegando que las palabras de su esposa eran “sarcasmo”.

El matrimonio es uno de los más influyentes, especialmente gracias a la fama de Victoria en el mundo de la moda, el terreno que ha conquistado desde que abandonó la música. Tiene sus propias marcas de moda y belleza y es toda una diseñadora de renombre y una ‘influencer’ de este terreno.

“Trabajé de manera discreta, intentando entender cómo funcionaba la industria antes de embarcarme en ella por mi cuenta”, dijo en una entrevista con Vogue, explicando cómo fueron sus comienzos.

Ahora, a sus 50 años, luce un físico envidiable y comparte sus rutinas de cosmética, maquillaje y entrenamiento en redes sociales. Recientemente, mostró sus tonificados brazos en el gimnasio: “¡entrenamiento temprano con mi marido!”, escribió diciendo que el ejercicio fue “difícil” y bromeando sobre su expresión: “debo trabajar en mis caras”.

El regreso de las Spice Girls

Victoria, que no estuvo en el último concierto de las Spice Girls en 2019, ha descartado muchas veces volver para un reencuentro: “en algún momento hay que decir que eso ya fue, y estuvo genial”, dijo al programa This Morning.

Victoria Beckham cantó junto a su grupo Spice Girls en la ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (Foto Prensa Libre: EFE)

Y es que para ella, cantar “no es la pasión” de su vida, tal y como confesó a Vogue: “en mi carrera como diseñadora, sin embargo, siempre quiero más”. Algo de lo que se dio cuenta en los reencuentros de 2008 y 2012: “simplemente no quería estar ahí”.

Eso no significa, no obstante, que no disfrutase la experiencia: “me divertí mucho estando en la banda. Pero ahora, con mi marca de moda y belleza, y cuatro hijos, no puedo comprometerme a algo así”, dijo en 2022 para Watch What Happens Live.

Sin embargo, en el 2023 las esperanzas de los admiradores se reavivaron con un video en Tiktok que compartió la propia Victoria, cantando el mítico Say You’ll Be There en un karaoke, con su marido haciéndole los coros: “calentando la voz en Miami. Más por venir”, escribió en la descripción.

Desde entonces, no ha vuelto a dar señales de una reunión con sus excompañeras. Aunque ha trabajado diseñando el vestido de novia de Mel B quien a su vez fue expulsada del grupo de WhatsApp de las chicas por la lengua: “no puedo decir nada más para que no me vuelvan a echar”, dijo la “Scary Spice” para el programa This Morning.

Así que todo apunta a que, teniendo en cuenta que además por el 30 aniversario de la banda se han compartido los vídeos inéditos de las audiciones de las chicas; quizá esta vez sí que haya un regreso con Victoria. Pero, de momento, la “celebrity” parece centrada en disfrutar de su carrera, su matrimonio y sus cinco décadas.