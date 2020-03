Video: así fue el homenaje de Kiss a Kobe Bryant en el Staples Center

Paul Stanley se puso una camiseta con el número 24 que Kobe usó durante su carrera en Los Angeles Lakers .

“Estamos en la casa que construyó Kobe . Ninguno de nosotros estaría aquí si este lugar no fuera realmente como un monumento a alguien que era mucho más que un jugador de baloncesto, alguien que ha sido un modelo a seguir”, dijo Stanley al multitud en la arena donde Bryant jugó para los Lakers durante dos décadas.

“Y esta noche, creo que dedicamos este espectáculo no solo a Kobe y su hija Gigi, sino a todas las personas que perecieron en ese helicóptero. Entonces, volvamos a algo de ‘Destroyer’. Esta canción dice, ‘Do You Love Yo'”, expresó el músico.

Kobe y su hija de 13 años, Gianna “Gigi” Bryant, se encontraban entre las nueve personas que murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, el 26 de enero. Bryant tenía 41 años.

El día del fallecimiento de Kobe, Stanley tuiteó: “¡GUAU! Kobe. Qué sorpresa. Mis condolencias a su esposa e hijos. Muy, muy triste. #KobeBryant”

WOW! Kobe. Such A Shock. My Condolences To His Wife And Children. Very, very sad. #KobeBryant pic.twitter.com/4UM6Vap8Dc

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) January 26, 2020