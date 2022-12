Video: Así fue la burla de Clara Chía Martí contra Shakira frente a Gerard Piqué y fans reaccionan

Por ello han criticado la relación entre el español con la joven de 23 años, e incluso había rumores que indicaban la separación de la nueva pareja. Sin embargo, Clara Chía Martí y Piqué fueron vistos muy enamorados el pasado 8 de diciembre en la capital de República Checa.

Mientras que los fans de la cantante colombiana no pierden la oportunidad de compararla con Chía Martí y fue así como filtraron un video de la española burlándose de Shakira con una imitación.

Recientemente, Clara se hizo viral por un video que la muestra saliendo de la fiesta anual de Kosmos en el centro de Barcelona.

La grabación expone por primera vez la voz de Clara Chía Martí, como también su risa. Pero, lo que realmente llamó la atención fue la burla contra Shakira.

En el video se evidencia que la imitación tiene tintes ofensivos y la efectuó en presencia de los trabajadores de Kosmos y del exfutbolista, que también le siguieron la broma.

La burla sucedió a un costado de un automóvil, donde se encontraba Clara Chía Martí, quien saludó a un grupo de personas, como se presume lo hacía la cantante colombiana.

Lo que sucedió quedó documentado y se viralizó, lo cual hizo que varios fanáticos de la cantante de Inevitable lo tomaran a mal.

Además, se presume que algunos empleados de Kosmos argumentan que la española ha cambiado y ha tenido varias actitudes que han dejado mucho que desear, pues ahora cuenta con nuevos privilegios.

La risa y la voz de Clara Chia, ¡Al fin podemos escucharla por primera vez! Me resultó súper dulce y tierna su voz, Me encantó escucharla reír, sigue riéndote asi, Clara, no permitas que nada ni nadie borre tu risa, nunca jamás ☺❤ pic.twitter.com/b53b1MG8JG

— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Geri ♥ ClaGer♥ (@ClaGerFans) December 24, 2022