Adele es una de las cantantes más populares de las últimas décadas al lanzar temas exitosos a nivel mundial como Rolling in the Deep, Hello, Set fire to the rain, entre otros.

La fama de la intérprete británica ha hecho que aterrice en decenas de países alrededor del mundo para brindar conciertos, siendo México el único país latinoamericano en contar con su presencia.

Pese a que jamás ha visitado Guatemala, los fans de Adele, en reiteradas ocasiones, han expresado su cariño por la cantante de 36 años y han mostrado su deseo por verla en vivo.

Todo parece indicar que estas acciones rindieron sus frutos, ya que, durante los últimos días, se hizo viral un video que revela una muestra de cariño de Adele a sus seguidores guatemaltecos.

Por medio de redes sociales se viralizó una grabación en la que Adele, en pleno concierto en Las Vegas, recibió una bandera de Guatemala por parte de una de sus fans.

Además, la intérprete de Someone like you también posó frente a una cámara con esta bandera y recibió un peluche de la misma mujer, quien en todo momento mostró una sonrisa por los gestos de la cantante.

#whenwereyoung #fansdeadele #lasvegas #adelelasvegas ♬ sonido original - Adele_clubdefans @adeleclubdefanss Creditos a quien pertenezca. Me considero con un verdadero fan de #Adele y este video me hizo sentir muchas emociones. No estoy seguro si este video fue de un viernes o un sabado en la semana 37 pero esa semana estuve ahi, y en el pasillo entre las primeras secciones donde camina, no se mira en la seccion de arriba y es donde estaba yo; pero cuando descubri este video me agarró la emocion porque habemos muchos fans provenientes de Guatemala tambien.. GUATEMALA TE AMA ADELE 🇬🇹❤️ #adeleguatemala

El video de Adele y la bandera de Guatemala fue publicado en TikTok por la cuenta @adeleclubdefanss y desató un sinfín de comentarios.

“Adele con la bandera de mi Guatemala”, “Lloré de la emoción. Adele con nuestra bandera”, Qué hermoso gesto para sus fans” y “Me emocioné al ver que sostenía la bandera de nuestro hermoso país”, fueron algunos de estos comentarios.