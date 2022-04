Video: el polémico momento en que Kate del Castillo acude al teatro en México (y la trifulca que tuvo con los medios)

Aunque Del Castillo siempre ha sido reservada en su vida privada, hace unos meses reveló que estaba muy feliz y enamorada de Bahena, que es director de fotografía, de acuerdo con una nota de Infobae.

“Estamos muy contentos, muy felices, muy enamorada (…) la sigo pasando increíble”, dijo brevemente a los medios.

Sin embargo, el sábado, tras la insistencia de la prensa, Kate tuvo que salir, literalmente huyendo, mientras su seguridad intervenía para contener a los reporteros.

Al no lograr evadir a los medios, tuvo una evidente molestia: “No puedo hablar así. ¡No me pongas el micrófono en la cara! Yo, encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí”, señaló la actriz, de acuerdo con la nota de Infobae.

Cuando los medios se quejaron del trato de sus guardaespaldas, ella respondió:

“No le eches la culpa a mi seguridad, ellos a eso se dedican, a cuidarme… me estás poniendo el micrófono aquí”, agregó, según un video publicado por el programa Venga la Alegría.

Sus declaraciones llenas de enojo contrastaron con las de hace unos meses, cuando dijo estar muy emocionada por su noviazgo.

“Es un chico inteligentísimo, es un tipo súper talentoso, es un tipo que sabe tanto de música, como de buen vino, como de arte, de todo puede platicar y admiro su talento. Es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo”, dijo entonces.