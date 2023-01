Video: la humillación que Piqué sufrió en el estadio del FC Barcelona debido a la nueva canción de Shakira

A casi ocho meses de la ruptura entre ambas celebridades, Piqué ha sufrido numerosas humillaciones relacionadas a su fallida relación con Shakira.

Sin embargo, estas burlas han ido en aumento luego del lanzamiento de la última canción de la intérprete colombiana, la BZRP Music Sessions #53.

Este tema es un claro ataque hacia Gerard Piqué y Clara Chía Martí, ya que Shakira critica la actitud del ex futbolista y compara a la joven de 23 años con carros y relojes de bajo costo.

Un claro ejemplo de estos constantes ataques contra Piqué sucedió el pasado fin de semana durante un partido de la cantera del FC Barcelona.

En el estadio Johan Cruyff, donde la filial del equipo catalán disputa sus partidos como local, se alcanzó a oír la controversial canción que Shakira recientemente le dedicó al ex jugador español.

Ante esta humillación, los presentes en el recinto deportivo no dudaron en grabar el momento y hacerlo viral en redes sociales, ya que quedó claro que en cualquier lugar de España siguen haciendo burlas sobre la ruptura entre Shakira y Piqué.

They put Shakira's song now in the Barcelona B match JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ZB0162yGRY

— yo (waiting for Alexia) (@11alexiap) January 28, 2023