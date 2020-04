Video: Paulina Rubio reaparece tras su (bochornosa) aparición en el concierto contra el coronavirus

Paulina Rubio tuvo una presentación para el olvido durante el concierto en línea para honrar a la humanidad en la pandemia del coronavirus.

Paulina Rubio llamó la atención del mundo de la música, y no a causa de su talento, durante el concierto en línea en solidaridad contra el coronavirus del fin de semana y ahora ha intentado ponerle un punto y aparte.

Recordemos que en One World, Together at Home, el concierto convocado por Lady Gaga, figuraron estrellas del momento y leyendas, como Taylor Swift, Paul McCarthey y Elton John.

Pues en ese escenario virtual también figuró Paulina Rubio, desde su casa en Miami.

Es mi idea o Paulina Rubio le quiere hacer competencia a Maradona ? Y no me refiero en el fútbol. 🧐 pic.twitter.com/QdGYhwY91W — Yo Soy Bella Y Qué ! 💙 (@Belliiisima89) April 18, 2020

Se le escuchó balbuceante y dijo algunas palabras equivocadas que hizo suponer entre el público que a lo mejor estaba pasando muy mal la cuarentena o quizá estaba ebria. Tanto así que Pau mandó un saludo a Thalia, su rival de toda la vida en el mundo de la música.

Ahora, para terminar la polémica, Paulina Rubio publicó en sus redes sociales un video donde ironizó sobre su actuación con una mezcla de sus canciones, algo que tuvo buena recepción entre los seguidores y detractores.