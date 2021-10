Vin Diesel lleva al altar a la hija de Paul Walker para su boda

Paul Walker, de 40 años, murió en el 2013 cuando su hija Meadow tenía apenas 15 años. Un accidente fue la causa de su muerte, pero no ha estado sola y Vin Diesel ha demostrado en varias ocasiones que sigue presente respondiendo a su papel de tutor legal y cuidando a la joven, como lo hubiera deseado Walker.

Los actores además de protagonizar una de las películas más taquilleras The Fast and the Furious (Rápido y Furioso), eran grandes amigos y este acto representan que el cariño y el recuerdo ha continuado en estos ocho años.