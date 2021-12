Vin Diesel y la hija de Paul Walker comparten emotivos mensajes en el aniversario de la muerte del actor de “Fast and Furious”

A ocho años de la muerte de Paul Walker, actor que interpretó a Brian O’Conner en la exitosa saga de “Fast and Furious”, su hija ha honrado su memoria con una emotiva fotografía publicada en redes sociales.

Este trágico accidente sucedió mientras Paul Walker realizaba un viaje hacia un evento de caridad organizado por Reach Out Worldwide, fundación creada en 2010 por el actor, la cual se encargaba de trasladar a personal de ayuda a Haití luego de que un terremoto devastara el país caribeño.

Meadow Walker, hija del reconocido actor, brindó unas palabras a su padre en el octavo aniversario de su trágica muerte. La joven de 23 años publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje:

“Te amo y te extraño infinitamente. Hoy y todos los días celebro tu vida, tu amor. Y tú, mi mejor amigo”.

Por su parte, Vin Diesel, compañero de Walker en “Fast and Furious” y gran amigo, también recordó al difunto actor y mencionó el gran impacto que él tuvo en su vida.

De igual forma, “Dom Toretto” rememoró los consejos que Paul le dió en uno de los momentos más importantes de su vida.

“Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste. Dijiste que ‘muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entra allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida’”, recordó Vin Diesel.

“Por supuesto, estabas hablando por experiencia, ya que tenías un ángel propio”, agregó el actor de 54 años, haciendo referencia a Meadow Walker, hija de su gran amigo.

A principios de octubre de este año, la hija de Paul Walker le pidió a Vin Diesel que la acompañara al altar al momento de su boda con el actor Louis Thornton-Allen, ceremonia realizada en una playa privada de República Dominicana.

Además de este hermoso gesto, la modelo de 22 años también tuvo un detalle con Hania Riley Sinclair, hija de Vin Diesel, al pedirle que fuera su dama de honor durante este evento especial.

“El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la manera más hermosa con tus consejos fraternales es el mismo ángel que la preciosa Meadow pidió para ser su Dama de Honor”, escribió el actor que interpreta a Dominic Toretto.

“Te extraño. Mis hijos siempre me dicen que ‘el tío Paul está contigo papá, siempre’… y sé en mi corazón que tienen razón. Te extraño Pablo…”, finalizó Diesel.