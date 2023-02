Viña del Mar 2023: Así puede votar por la guatemalteca Zelaya para ganar el Festival Internacional de la Canción

El 12 de febrero la guatemalteca viajó a Chile para prepararse y participar en los ensayos, en la conferencia de prensa y en la alfombra roja de la competencia, según lo ha dado a conocer en sus redes sociales.

“Algo que había sido un sueño desde niña hoy se empieza a hacer realidad. Vamos con todo mi Guate, a dejar huella en Viña del Mar”, escribió la artista guatemalteca en la publicación que está acompañada por una serie de fotografías de su viaje a Chile.

Zelaya ha compartido todo el proceso que ha vivido estos días en Viña del Mar, desde la primera vez que se subió al escenario para ensayar, la conferencia de prensa del concurso y hasta los quebrantos de salud que ha tenido cuando llegó al país sudamericano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Z E L A Y A (@zelayasteph)

“Para mi esto es un sueño hecho realidad. Crecí viendo el festival. Amo mi país, soy fiel creyente de que en Guatemala hay muchísimo talento, hay muchos artistas que le ponen ganas, que le ponen garra. Viniendo de un país pequeño que nos cuesta cruzar frontera, dar a conocer nuestro arte, recibir esta noticia, a mi me provocó un grito cuando recibí la llamada -de su participación-“, dijo Zelaya en la conferencia de prensa en Chile.

Demasiada emoción de poder representarlos mi #Guate 🇬🇹🤍🎤🙌🏻 Aquí un segmento de la conferencia de prensa oficial de #VinadelMar 2023 ❤️‍🔥 pic.twitter.com/nBhvDyggt0 — ZELAYA (@zelayasteph) February 19, 2023

Quebrantos de salud

Zelaya publicó que antes de viajar sufrió de una infección de garganta, por lo que le recetaron medicinas muy fuertes que le provocaron reflujo gástrico muy fuerte que le quemó el esófago, por lo que estaba afónica.

Sin embargo, se ha mantenido muy positiva de que el próximo lunes 20 y miércoles 22 estará recuperada y podrá cantar como está acostumbrada. Zelaya participará con la canción Como puedas.

Sigo con un poco de tos, no he podido ensayar aún porque me mandaron reposo de voz… pero aquí estamos con Fe que en pocos días esa voz va a estar nitida para cantar con el alma entera sobre la Quinta 🙏🏻🙌🏻🤍 gracias a los que han estado pidiendo por mi!!!! pic.twitter.com/hsQONbeSG5 — ZELAYA (@zelayasteph) February 17, 2023

“Sigo con un poco de tos, no he podido ensayar aún porque me mandaron reposo de voz, pero aquí estamos con fe que en pocos días esa voz va a estar nítida para cantar con el alma entera sobre la Quinta”, escribió el 17 de febrero.

Este domingo 19, desde una historia de Instagram, comentó emocionada que ya tiene voz después de 24 horas sin hablar.

Cómo votar por Zelaya en el Festival Viña del Mar

La primera participación de Zelaya en Viña del Mar será el lunes 20 y miércoles 22, entre 21 y 22 horas. Este último día se conocerá si la guatemalteca pasa a la final del concurso. En caso de que el resultado sea positivo tendrá una nueva presentación el jueves 23 y si gana también cantará el viernes 24 de febrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival de Viña del Mar (@elfestivaldevina)

El jurado está integrado por seis jueces que calificarán la presentación de los concursantes, pero el público también podrá votar por su artista favorito desde la aplicación Claro Viña 2023.

El público podrá votar solamente durante la presentación de Zelaya, que durará aproximadamente tres minutos.