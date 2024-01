Vince McMahon: exempleada de la WWE acusa al fundador de la empresa de abuso sexual y esto relata en su denuncia

Según el medio Variety, la ex empleada, llamada Janel Grant, presentó este 25 de enero la denuncia en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Connecticut.

Además de McMahon, la ex empleada también denunció al ex jefe de relaciones con los talentos, John Laurinaitis.

La denuncia fue presentada solo dos días después de que Netflix anunciara un acuerdo de 10 años para transmitir el programa “Raw”, acuerdo valorado en US$5 mil millones.

Actualmente, ni los representantes de la WWE ni de McMahon han dado declaraciones.

De acuerdo a Variety, quien citó la denuncia de Grant, la mujer afirma que McMahon abusaba de ella y que la agredía sexualmente “tanto para su propio placer como para que sirviera de peón para conseguir contratos de talento con posibles luchadores que estaban reclutando”.

También aseguró que McMahon la seducía con supuestos “regalos y promociones de trabajos vacías”, a su vez que aparentemente la amenazaba con “arruinar su reputación” si ella no acataba sus exigencias sexuales”.

El medio indica que en la denuncia hay una parte en donde se detalla que la esposa de McMahon se enteró de su relación con Grant, y que a raíz de ello, el fundador de la WWE la empezó a presionar para que solicitara su renuncia de la empresa de entretenimiento.

