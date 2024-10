“Vivirá siempre en nuestros corazones”: El emotivo mensaje de la familia de Liam Payne

Según los reportes el cantante habría caído desde un balcón de una habitación del Hotel CasaSur Palermo, en Argentina, como resultado de haber ingerido exceso de alcohol y drogas en su organismo.

Durante la investigación se revelaron algunas llamadas del persona del hotel indicando que Liam estaba presentando comportamientos erráticos, a lo que a llevado a la conclusión, de tanto medios como a internautas, sospechar sobre un caso de suicidio.

Varias celebridades han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales; Paris Hilton, Charlie Puth y Bella Thorne, son algunos de los que se han pronunciado para rendir homenaje al músico.

Por el momento, ni la novia de Payne, Kate Cassidy, ni sus excompañeros de la banda "One Direction" han comentado algo al respecto; sin embargo, los padres de Liam y sus familiares han vivido la tragedia desde su hogar en Wolverhampton, por lo que fueron los primeros del entorno íntimo de Payne, en hablar.

En medio de todo el caos, la familia de Payne rompió el silencio compartiendo un comunicado oficial, comentando el dolor que sienten al perder a Liam.

“Tenemos el corazón roto. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y le recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio durante este horrible momento”, es lo que dice el comunicado compartido por el medio inglés, The Sun.

Durante la medianoche del miércoles 16 de octubre, se le vio a los padres de Payne salir de su casa en Wolverhampton, Inglaterra; uno de los familiares respondió a la presión de los medios comentando: "Obviamente estamos desolados por la noticia, pero no queremos hacer comentarios".

