Vuelve Baby Yoda: La 3ª temporada de The Mandalorian llegaría a la pantalla en 2022

Por lo tanto, el vistazo a Disney Gallery incluyó a The Mandalorian, y con el misterio que caracteriza al streamer, los fanáticos aguardan sin duda una nueva saga de aventuras de Din Djarin y el pequeño hombrecito verde que capturó los corazones de todos, Baby Yoda.

El tráiler da un primer vistazo a Hamill en el set, acunando a Grogu, sin los efectos visuales de rejuvenecimiento como apareció en su entrada triunfal al fin de la temporada anterior.

El cameo es muy escueto, pero no menos revelador, ya que si el estudio no tuviese planes con la saga, no la hubieran expuesto a las especulaciones, entre ellas la del lanzamiento de una temporada 3.

The Mandalorian, la serie de acción en vivo de Star Wars que introdujo a Baby Yoda, y trajo de vuelta a Boba Fett, ahora ha sido nominada para los próximos Emmy, y para celebrarlo el servicio brindará un especial detrás de escena con los secretos de producción del final de la temporada 2, el próximo 25 de agosto.

Recordamos que la segunda temporada terminó con una escena posterior a los créditos presentando El libro de Boba Fett, que llegará a Disney Plus en diciembre de este año.

Inicialmente no estuvo claro si se trataba de la temporada 3, con el protagonismo cambiando hacia el cazarrecompensas o un spin-off o nuevos capítulos de la misma historia, pero Jon Favreau, el creador del programa, aclaró que era una continuación, por lo tanto las aventuras de Mando y el pequeño Baby Yoda continuarán en una tercera temporada.

Si bien aún no tenemos una fecha de lanzamiento para la próxima season, según los informes, El libro de Boba Fett comenzaría en noviembre y Favreau señaló que la producción de la temporada 3 de The Mandalorian comenzará después de que se complete el spin-off, por lo que se espera su aparición el año entrante.

Dado que la temporada 2 pareció al final concluir la trama de Baby Yoda, con Luke Skywalker llevando al pequeño para el entrenamiento Jedi, es posible que sea una gran sorpresa hacia dónde podría ir la historia.

Por lo pronto, la misión de Mando de reunir al pequeño con los suyos, está terminada, por lo que sus prioridades cambiarán aunque se espera ver más del pequeño verde de misteriosos superpoderes.

Disney también anunció un programa más del universo Star Wars, que se suma a los dos mencionados: Ahsoka & the Rangers of the New Republic, que se ubicarán en el mismo punto en la línea de tiempo que The Mandalorian, por lo que los hilos de la trama podrían alimentar a alguna de las series paralelas.

* En alianza con Forbes México, artículo de Forbes Staff.