“Wakanda Forever”: Tenoch Huerta y Lupita Nyong’o celebraron con baile durante el estreno del filme de Marvel en México

Varios de los protagonistas de la película compartieron con sus admiradores locales y destacó la presencia de Tenoch Huerta (Namor), Mabel Cadena (Namora) y Lupita Nyong’o.

Durante su paso por una alfombra roja, las celebridades dieron autógrafos y se hicieron fotos con los asistentes y previo a la proyección del filme respondieron algunas preguntas.

Mientras hablaron sobre su participación en Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta fue cuestionado sobre su música favorita, a lo que el actor sonrió e invitó a Lupita Nyong’o y juntos acapararon las miradas al demostrar sus mejores pasos de baile a ritmo de Suavemente, tema de Elvis Crespo.

Rápidamente el video se viralizó en redes sociales y los admiradores de Huerta y Nyong’o ovacionaron su trayectoria en la pantalla grande y ahora en el baile.

