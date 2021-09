WandaVision hace historia en los Emmys 2021 y da los primeros premios a Marvel Studios

Mark Worthington, Sharon Davis y Kathy Orlando recibieron el premio en la categoría de Mejor Diseño de Producción para un Programa Narrativo; en la cual también estaban nominadas Emily in Paris, Hacks, Ted Lasso y United States of Al.

En la otra categoría que resultó ganadora la serie fue Mejor Vestuario de Fantasía / Ciencia Ficción, en la cual derrotó a El Cuento de la Criada, Territorio Lovecraft, The Mandalorian y The Umbrella Academy.

La producción que cuenta la historia de Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, y Vision, por Paul Bettany, recibió 23 nominaciones al Emmy en total, el mayor número para una serie limitada y la segunda para una serie.

Triunfa The Mandalorian

Por segundo año consecutivo, The Mandalorian triunfa al llevarse tres Emmy a casa. En esta ocasión fue por Mejor Maquillaje de Prostéticos, en la que venció a Territorio Lovecraft, Pose, Star Trek: Discovery y This Is Us.

Aunque la serie estaba nominada a 24 Emmys, y solo se llevó 3, obtiene un lugar entre lo mejor del año.

Mejor Fotografía para una Serie con una Sola Cámara (Media Hora) fue la segunda categoría y la tercera fue Mejor Mezcla de Sonido para Serie de Comedia o Drama (Una Hora) en la que superó a The Boys, The Crown, El Cuento de la Criada y Territorio Lovecraft.