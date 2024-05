Según avanzó la revista The Hollywood Reporter, el consejero delegado de la compañía, David Zaslav, dijo en una rueda de prensa que se encuentran “en las primeras fases de desarrollo de los guiones” y que “explorarán historias aún por contar“.

Warner Bros anunció por primera vez en 2023 que habían llegado a un acuerdo para realizar “múltiples” películas basadas en la mitología del escritor británico J. R. R. Tolkien, de la que ya existen tres producciones sobre “El señor de los anillos“.

Ahora el estudio reveló que Fran Walsh y Philippa Boyens son los guionistas del primer nuevo proyecto que tiene como título provisional “El señor de los anillos: la caza de Gollum” y que se desarrollará a través del sello New Line Cinema.

“Es un honor y un privilegio viajar de nuevo a la Tierra Media (continente ficticio en el que transcurren la mayor parte de las historias de Tolkien) con nuestro buen amigo y colaborador Andy Serkis, que tiene asuntos pendientes con Gollum”, dijeron el director y los guionistas en un comunicado.

Además, otra película de animación sobre la Tierra Media se estrenará el próximo diciembre a través de Warner Bros.

