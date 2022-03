Will Smith ganó el Bafta a mejor actor protagonista por “King Richard”

En esta edición, Will Smith, quien estuvo hace unas semanas en Guatemala en donde compartió con la niñez y vecinos de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, se llevó el reconocimiento a mejor actor protagonista por su interpretación de Richard Williams, padre de las hermanas Williams, en “King Richard”.

Lea más | La familia de Antigua que compartió con Will Smith los secretos detrás de las alfombras

El actor, que había sido nominado por primera vez en los premios de la Academia del Cine Británico, suma este Bafta al Globo de Oro que ganó hace unas semanas y toma ventaja en la carrera por el Óscar, para el que también está nominado en la categoría de mejor actor principal.

Lea más | “Caminó hacia nosotros”: Los relatos de quienes estuvieron con Will Smith en Antigua Guatemala y las otras fotos de su visita

Smith se impuso a Adeel Akhtar, nominado por Ali & Ava; Mahershala Ali, por Swan Song; Leonardo DiCaprio, por Don’t Look Up; Stephen Graham, por Boling Point, y a Benedict Cumberbatch, por The Power of the Dog. Sin embargo, no estuvo presente en la ceremonia del Royal Albert Hall y no recogió su premio, anunciado por Salma Hayek.

Joanna Scanlan se hizo con el Bafta a mejor actriz protagonista por su interpretación de Mary Hussain en la película After Love.

An incredible moment for Joanna Scanlan as she wins the Award for Leading Actress #EEBAFTAs pic.twitter.com/yW6XNPXism — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

“Hay algunas historias que tienen finales inesperados”, continuó. “Muchas gracias al director de esta película, a los actores, a los productores. Esta película se hizo con muchísimo amor, pero también con sangre, sudor y lágrimas”, dijo la actriz. “También le quiero agradecer este premio a mi marido. Es la prueba viviente de que no existe nada después del amor”, agregó.

Mejor película

Aunque se decía que Dune sería la prefería, al tener once nominaciones, El poder del perro se coronó como la mejor película en la ceremonia de los Bafta, mientras que su productora, Jane Campion, obtuvo el premio a la mejor dirección, convirtiéndose en la tercera mujer que obtiene la estatuilla a mejor dirección.

Todo el elenco, así como los integrantes de producción pasaron a recoger la estatuilla. Entre ellos estaban Benedict Cumberbatch, protagonista de la película; Jonny Grenwood, guitarrista de Radiohead y compositor de la banda sonora; Kodi Smit-Mcphee, nominado a mejor actor de reparto, y la productora Tanya Seghatchian, que dedicó unas palabras a Campion.

“Llevas contando historias durante treinta años. Historias de mujeres que buscan encontrar sus voces, historias de inadaptados, de gente que no ha sido representada. Muchas gracias por todo tu trabajo”, dijo.

The Power of the Dog cast and crew take to the stage to accept their Award for Best Film! #EEBAFTAs pic.twitter.com/xCalm7scpI — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

Encanto como mejor película de animación

El musical animado sobre una peculiar familia de Colombia ganó como mejor película de animación. En esta categoría también estaba nominada Luca, Flee y The Mitchells vs. The Machines.

Huge congrats to Encanto for winning Animated Film! #EEBAFTAs pic.twitter.com/ocjh3PiOIr — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

“Gracias Bafta por esto, era un sueño crear una película así desde que era pequeña. Juntar en una historia a personas con diferentes personalidades, diferentes colores de piel. Cuyas voces son escuchadas”, dijo Yvett Merino, productora.

Encanto llegará a los próximos Óscar del 28 de marzo, con tres nominaciones: Mejor Película de Animación, Mejor canción y Mejor Banda Sonora.

Lista de ganadores

Estos son todos los ganadores de la 75 edición de los Premios BAFTA 2020: