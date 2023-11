¿Will Smith tiene síndrome de Estocolmo? Estas imágenes con Jada Pinkett despiertan la teoría entre sus seguidores

Recientemente Will Smith ha sido criticado por publicar una fotografía donde besa y abraza a Jada Pinkett, quien no hace mucho anunció que llevan separados desde hace siete años , es decir, en 2016.

Una de sus primeras controversias fue en 2016, cuando se rumoreaba que Jada había engañado a su esposo con August Alsina, uno de los amigos de su hijo Jaden. Cuatro años más tarde, August admitiría que salió con la actriz y que lo había hecho con la bendición de Will, mientras que los representantes de Jada negarían las declaraciones. En 2022, Jada confirmaría la infidelidad en el programa Red Table Talk.

Fue hasta 2023, en una entrevista televisiva, cuando Pinkett reveló que la pareja no había hecho pública su separación anteriormente porque no estaban “listos todavía”, y que llevaban “vidas separadas” desde 2016, cuando tuvo su amorío con Alsina.

Sin embargo, el 28 de noviembre del 2023 en una entrevista en Drew Barrymore Show, la actriz aclaró lo inesperado: “Nos quedaremos juntos para siempre”.

Pese a las confusas declaraciones y actos de la pareja, Will Smith compartió una imagen dándole un beso a Jada en su frente y otras con su familia durante el Día de Gracias. “El mejor Día de Acción de Gracias de todos los tiempos”, escribió Will.

“Hermano, usted no aprende”, “Para qué te explico… si no vas a entender”, “Will te mereces una mejor mujer en tu vida. Ella no te valora”, “Esto tiene que ser una especie de síndrome de Estocolmo”, son algunos de los comentarios de sus admiradores.

Will y Jada se han caracterizado por ser una pareja polémica. Desde los primeros años de su matrimonio, cuando existían rumores de una relación abierta hasta la bofetada de Chris Rock. En esta línea del tiempo puedes ver su historia hasta 2022:



Por estas acciones, es que los fans del actor de Hollywood se han preguntado si podría tener síndrome de Estocolmo. Este síndrome es una respuesta psicológica que se da en personas maltratadas que, a lo largo del tiempo, desarrollan un vínculo afectivo con su agresor.

De hecho, los profesionales médicos consideran que es un mecanismo de supervivencia que le ayuda a las víctimas a manejar el trauma y rechazan a las personas que intenten ayudarlos a escapar de la situación.