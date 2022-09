XLII Festival de Marimba Paiz es un “Canto a Xelajú”

“El Festival es una fiesta con la que cerramos el mes de la Independencia. Es un encuentro que busca fortalecer nuestra identidad, nuestra música: la marimba. Para nosotros es muy importante continuar con esta fiesta musical, ya son 42 años de hacer este tradicional encuentro. Y este año se lo dedicamos a Xelajú”, explicó Adrián Lorenzana, productor artístico de la bienal.

Se contará con la participación de la Marimba Patzunera de Chimaltenango y en representación de Quetzaltenango, la Marimba Corazón de Hormigo. También se unen al histórico encuentro las cantantes Karina Cobos y Alejandra Arandi, el cantante Fredy Samayoa y el maestro Fernando Juárez. La conducción del evento estará a cargo de Alejandro Vidal.

Como hace 33 años, el maestro Guillermo de León Ruiz dirigirá la tradicional fiesta musical, junto a la producción artística de Adrián Lorenzana. Además, se rinde homenaje a dos grandes maestros de La Marimba: José Esteban “Chepe” Lepe, compositor quetzalteco, fundador de las escuelas de marimba de San Juan Ostuncalco y de Domingo Bethancourt de Quetzaltenango; y a Juan José Alva Cano, originario de Chiantla, Huehuetenango; marimbista y compositor del éxito Triste Despedida. Por sus grandes aportes en la preservación y promoción de La Marimba, este año el XLII Festival de Marimba Paiz “Canto a Xelajú” está dedicado a sus memorias.

¿Quiénes estarán presentes?

Marimba Patzunera

En representación de Patzún, Chimaltenango, bajo la dirección del maestro Byron Santizo, se presenta la Marimba Patzunera. Santizo fundó la destacada marimba junto a su padre en 1985.

Marimba Corazón de Hormigo

El maestro Alfredo Díaz dirige la Marimba Corazón de Hormigo. Fundada en 1972 por el Maestro Guadalupe Díaz forma parte de la historia de Quetzaltenango. Desde sus inicios se han distinguido por su característico estilo y por contar entre sus integrantes a maestros experimentados y jóvenes talentos.

Maestro Guillermo de León Ruiz

Marimbista y compositor guatemalteco, quien ha dirigido los últimos 33 años el Festival de Marimba Paiz. Se ha destacado a nivel nacional e internacional por su trayectoria artística, motivo por el cual fue homenajeado en el 2017 por el Instituto Guatemalteco de Turismo y fue nombrado Embajador de Turismo. Ha sido compositor de Mi Coatepeque, Rabín Ajau, Las Chancletas de Nayo Capero, Petencito, entre otros temas destacados.

Artistas invitados

Alejandra Arandi

Teclado, guitarra, ukelele, marimba y flauta, son parte de su repertorio musical. Desde los 4 años integra el Coro Divino Niño Jesús. Desde entonces, ha participado en diferentes escenarios y concursos de canto en Momostenango, municipios y departamentos cercanos. A los 5 años inicio el curso de teclado en el Centro Cultural de Momostenango. A los 11 años integró el grupo marimbístico Suspiro de los Riscos. Recientemente, grabó su primer disco, el cual contiene 12 temas musicales y saldrá al público en los próximos días.

Karina Cobos

Es cantante guatemalteca con una trayectoria de más de 45 años, especialmente en radio, televisión y música. Durante su carrera artística ha publicado tres discos compactos. Participó en la grabación de jingles publicitarios y compartió escenario con diferentes artistas de diversas agrupaciones y proyectos. Ha recibido varios reconocimientos.

Fredy Samayoa

Cantautor guatemalteco, nacido en la ciudad de Quetzaltenango (1989). Su pasión por la música empezó en el colegio. Ejecutó distintos instrumentos como la flauta, congas y guitarra, y el canto. En el 2001, participó en festivales hasta convertirse en un artista profesional con presentaciones de todo tipo. En el 2022 cumplirá su cuarta participación en el evento de Reina Nacional. Ha cantado en varios países: Chile, Colombia, Panamá, y México. Actualmente, está grabando un álbum discográfico de canciones propias, donde combina diferentes géneros y ritmos musicales.

Fernando Juárez

Músico, compositor y arreglista multi-instrumentista. Fundador del Grupo Caudal. Director Musical de la Estudiantina del Centro Universitario de Occidente (CUNOC). Miembro de la Centenaria Marimba Ideal Domingo Bethancourt. Profesor del Conservatorio de Música de Quetzaltenango, Jesús Castillo. Miembro Fundador del Grupo Sombrero Negro. Realiza conciertos a nivel nacional e internacional.

Alejandro Vidal, conductor

Es actor, cantante, presentador y conductor de televisión guatemalteco. En 1997 fue parte del grupo musical juvenil Vulcano. En 1999 decidió cantar como solista y realizó varias presentaciones. En el 2002 fue seleccionado como coprotagonista en el musical Once on This Island, dirigido por Jacques Stewart. En el 2014 participó en el concierto “Gracias a la Vida” como parte del XI Festival de junio del Teatro Nacional. Actualmente, trabaja como conductor de Guatevisión.

Adrián Lorenzana, productor artístico del XLII FMP

Con estudios de arquitectura, ciencias de la comunicación, historia del arte y artes escénicas en Guatemala, Estados Unidos, México, Italia y España, su carrera se ha desarrollado en diversas disciplinas del arte. Su experiencia como productor, director de arte, escenógrafo e incluso como actor se ha enriquecido con las diversas oportunidades que ha tenido de trabajar al lado de algunas de las más importantes figuras del cine, teatro, música y ópera, tanto guatemaltecas como extranjeras.