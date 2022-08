¿Y Belinda? Descubren a Jared Leto disfrutar sus vacaciones con otra “amiga”: una modelo de Victoria’s Secret

En una de las fotografías de la protagonista de Bienvenidos a Edén se ve a Jared Leto con una camisa azul y un sombrero mexicano. Además, en un vídeo compartido por la artista se ve al vocalista de 30 Seconds to Mars hablando en español.

Este fue suficiente motivo para que los internautas sospecharan sobre romance entre las celebridades, sin embargo, ambos se conocen desde hace diez años y ninguno ha confirmado algo más que una relación de amistad.

“Hace más de ocho años nos llevamos muy bien y siempre me está compartiendo lo que hace. me regaña porque sabe que no siempre me quedo en mi casa todo el tiempo. Conoce a mi papá, conoce a mi abuela… Siempre me está mandando noticias de México”, dijo en su momento Belinda, según indica el portal Infobae.

Las revelaciones de las vacaciones de Belinda se dieron el mismo día en que su exprometido, el cantante Christian Nodal, fue visto junto a Cazzu, su supuesta nueva pareja, durante el concierto de Wisin y Yandel en Guatemala.

Pero Jared Leto, de 50 años, continúa divirtiéndose en Italia, esta vez, con otra amiga. Los paparazzis del lugar lo captaron practicando escalada en roca con Kelsey Merritt, la modelo de Victoria’s Secret.

Ambos navegaron en un yate hacia Tavolara, una pequeña isla italiana, donde disfrutaron con amigos. A diferencia de Belinda, la modelo no hizo publicaciones con el integrante de Thirty Seconds to Mars.

Culto con Thirty Seconds to Mars

Las publicaciones de Belinda reavivaron la conversación sobre un culto de Jared Leto con su banda Thirty Seconds to Mars, llevado a cabo en 2019 en Croacia. Para este evento, la agrupación invitó a sus seguidores a vestir túnicas blancas, practicar yoga y ver películas, pero se desconoce si se realizará nuevamente en 2022.