“Ya fue notificado”: Sasha Sokol habla del avance de su denuncia en contra de Luis de Llano de presunto abuso sexual

Recientemente la cantante tuvo un encuentro con la prensa, y contó los avances que ha tenido su denuncia, como por ejemplo que ya ha sido ratificada y que el productor ya fue notificado al respecto.

Sasha no había comentado nada relacionado a la demanda por recomendaciones de sus abogados, pero aseguró a los medios que su demanda ha avanzado correctamente.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más. Ya está ratificada, él ya está notificado, ya todo“, dijo la cantante.

Cuando fue cuestionada acerca de las declaraciones de Luis de Llano negando haber abusado sexualmente de ella, Sokol solo contestó “No tengo nada más que agregar“.

Las declaraciones de Luis de Llano se dieron luego de los señalamientos de Sokol, y afirmó que su relación era “totalmente transparente y respetuosa”, y que estaba mintiendo al decir que su relación había durado más de cuatro años.

“Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad y a la justicia“, dijo en un comunicado.

Aunque la información no está confirmada, medios mexicanos como Ventaneando aseguraron que Luis de Llano estaría preparando su defensa ante las acusaciones de Sokol.