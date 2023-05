“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel”, el discurso de Shakira en los premios Mujeres Latinas en la Música de Billboard

En 11 meses se ha dedicado a su talento. Apenas en junio de 2022 Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación y esto provocó que la artista escribiera letras dedicadas a este episodio que ahora la ha llevado de vivir en España a Miami, Estados Unidos.

Aunque la gala podrá verse en repetición este domingo por la cadena Telemundo, ella agradeció el reconocimiento e hizo gala de su afán de empoderamiento femenino al dedicarle el premio a su madre, así como a todas las madres solteras, publicó Infobae. “El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer”, expresó.

Su discursol en redes empieza a compartirse porque ha sido transmitida por algunos de los asistentes. “Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (…) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, dijo en la gala.

Será este domingo que se escuche por completo la participación de la barranquillera en este evento y de los diferentes homenajes que recibió de parte de sus colegas.

La lista de homenajeadas de la noche incluyó además a Ana Gabriel con el premio Leyenda Viviente, Emilia como Artista en Ascenso, Evaluna con el premio Tradición y Futuro; Goyo, quien recibió el premio Agente de Cambio, y Thalía que fue honrada con el premio Poderosa Global.

Evaluna llegó sin su esposo, Camilo, quien está de gira en México, La cantante celebró que la gala juntara “a diferentes generaciones y a diferentes géneros. La diversidad acá llega a las niñas que se pueden ver en cualquier de nosotras”.

Otros artistas presentes fueron los colombianos Greeicy y Mike Bahía, el cantautor Keytin, las compositoras Elena Rose y Nicole Zignago.

El evento inaugural de Mujeres Latinas en la Música es una expansión de la franquicia Mujeres en la Música de Billboard.

Su meta es “celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos, o a través de acciones tangibles y notables que han brindado un reconocimiento mensurable y oportunidades a las mujeres”.