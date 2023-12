“Ya no tiene control sobre sus músculos”: el delicado estado de salud de Céline Dion (y qué se sabe de la enfermedad incurable que padece)

La hermana de Céline Dion, por medio de una entrevista con 7 Jours, aseguró que su “corazón está roto” al ver día tras día cómo se deteriora la salud de la intérprete de My Heart Will Go On.

“Me rompe el corazón saber que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: ‘lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien’”, indicó.

Además, Claudette informó que la enfermedad que padece su hermana afecta todos los músculos, incluido el corazón, y que actualmente no tiene control de ellos, por lo que su estado es grave.

“Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que me asusta. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque es algo que no afecta a tanta gente. Algunos han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero ya no tiene control sobre sus músculos”, mencionó.

Finalmente, la hermana de Céline Dion agradeció todas las muestras de cariño que la cantante ha recibido, ya que le dan fuerza en este duro momento de su vida.

“La gente nos dice que la aman y están orando por ella. Recibe muchísimos mensajes, regalos y crucifijos benditos”, concluyó Claudette.

Qué se sabe de la enfermedad incurable que padece Céline Dion

Celine Dion padece el síndrome de persona rígida, una enfermedad neurológica cuya causa exacta se desconoce pero de origen aparentemente autoinmune.

Este síndrome, que afecta a una de cada millón de personas, provoca dolores agudos, espasmos musculares y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa.