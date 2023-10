“Ya se siente argentino”: las fuertes críticas contra Christian Nodal por iniciar una nueva vida junto a Cazzu alejados de México

Nodal tomó la decisión de abandonar México para criar a su hija en el país de origen de Cazzu, ya que este sería un entorno “perfecto” para que su pequeña crezca y de sus primeros pasos en el mundo.

A través de una entrevista, el cantante mexicano reveló su nuevo plan de vida en Argentina, asegurando que encontró la tranquilidad que tanto buscaba en este país.

De igual manera, mencionó que va a criar a su hija en este nuevo entorno, priorizando el contacto con la naturaleza y realizando cambios significativos para embarcarse en “una vida nómada” junto a Cazzu.

“Vivo en un campo, donde no se me cruza nadie con quien platicar. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos. Nos sentamos, hacemos un matecito y las vistas son preciosas. No traigo seguridad y volví a sentirme como un humano”, mencionó.

No obstante, las palabras de Christian Nodal no fueron bien recibidas por gran parte de sus seguidores, quienes criticaron esta decisión e incluso lo compararon con Ángela Aguilar por “preferir Argentina sobre México”.

“Este ya también se olvidó del país que lo vio nacer e hizo famoso”, “Ya está en Ángela Aguilar 2.0 y al rato va a decir que es 25 por ciento argentino”, “Lo que pasaba con Ángela es que si podría fingir ser de allá, pero Christian Nodal jamás podría hacer eso” y “Que mala onda, la Belinda lo dejó bien traumado que ahora insinúa que Argentina es mejor que México por razones que él mismo provocó y se buscó”, fueron algunas de las críticas que el cantante recibió.