Zelaya celebra la Gaviota de Plata que obtuvo en el Festival Viña del Mar 2023 (El testimonio, la seguridad y el agradecimiento)

La artista nacional compitió con la canción Como pueda, una balada que se escribió en 2020 y se lanzó en junio de 2022.

En diciembre de 2022, la organización del Festival Viña del Mar confirmó la participación de Zelaya y la cantante y compositora guatemalteca dio detalles del tema. “Esta canción me encanta porque habla de lo que sucede cuando se le deja al destino la suerte, algo que se añora tener con todo el corazón como una persona y lo más probable es que se termine perdiendo, entonces toca aprender a quererlo como pueda, por eso el título del tema”, dijo Zelaya.

El 23 de febrero, la artista guatemalteca participó en la final de la competencia internacional y fue reconocida con la Gaviota de Plata como Mejor Intérprete, galardón que consolida su calidad en la escena internacional y este viernes 24, la artista compartió con Prensa Libre sus impresiones.

“Desde que me dieron la noticia de que competiría en este festival fue un momento muy especial para mí, porque estoy contenta y orgullosa de portar la bandera de Guatemala con lo que hago y cuando me avisaron que iba a representar al país en la categoría internacional me llenó de emoción”, dijo Zelaya.

La artista ganadora de una Gaviota de Plata reveló que su estadía en Chile ha sido gratificante debido al compañerismo que mostraron los otros competidores, así como el cariño y apoyo del público local.

“Mi trayectoria ha sido de mucho trabajo, la gente ha creído en mí y estar acá, representado a Guatemala lo vi como logro y lo viví de una forma muy especial porque cuando llegué a Chile después de meses de preparación, de ensayar muy duro la canción, de pulir mi voz, de agregarle arreglos, me recibieron muy bien”, agregó.

La incertidumbre, la infección y el testimonio

Zelaya ahora celebra el éxito tras su paso por el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, confesó que vivió momentos de incertidumbre debido a una infección en la laringe que la dejó sin voz días antes de la competición.

“El primer día fue muy intenso con varias entrevistas y ensayos ya en el festival y al siguiente día amanecí sin poder hablar. Fue un momento muy difícil y frustrante porque me dio una infección de laringe, perdí la voz por completo, no podía ni hablar”, dijo Zelaya.

“Sentí mucha presión porque es uno de los escenarios más importantes a nivel mundial. Conozco el monstruo que es la Quinta Vergara y entre los nervios de representar a todo un país y querer hacerlo bien como se lo merece y no tener voz, fue frustrante y me dio miedo”, agregó.

Zelaya dijo que normalmente no comparte temas que no estén vinculados con la música, pero lo de la infección lo publicó en sus cuentas en redes sociales para que sus seguidores conocieran por lo que atravesaba.

“Casi no me abro con estas cosas, pero lo quise exponer en mis redes sociales y le pedí a la gente que hiciera una oración por mí, para que le pidieran a Dios que me ayudara a recuperarme. Días después viví un momento muy lindo y por eso me gusta contarlo como testimonio porque me sentí muy acompañada por toda la gente y gracias a sus oraciones Dios me dio mucha fuerza y mucha paz”, comentó Zelaya, quien no pudo cantar hasta el lunes 20 de febrero, el primer día que se presentó.

Zelaya reveló que no pudo cantar durante los ensayos, pero no perdió la fe y logró cantar los días establecidos.

“Fue muy frustrante ir a las pruebas de sonido a la Quinta Vergara, ver a todos ensayar su canción hasta cinco veces y yo tenía que hacer como que cantaba porque no podía hacerlo. Entonces me sentaba en el piano, lo tocaba y hacía como que cantaba, pero no emitía ningún sonido”, dijo.

“En ese momento tuve muchas dudas en la mente, no sabía si iba a tener la voz el día de la presentación y la presión de saber que todo un país estaba pendiente, pero milagrosamente el lunes 20 amanecí y mi voz estaba ahí. Ese para mí fue un momento muy lindo porque me sentí acompañada, sentí que Dios me había puesto ahí de nuevo y me dio mucha fuerza de decir no tengo por qué tener miedo , tengo que disfrutarlo, tengo que estar muy agradecida de poder estar acá porque es una gran oportunidad para mí y para el país, por eso la primera presentación fue eufórica y la viví a otro nivel”, agregó Zelaya.

La artista guatemalteca confesó que la primera vez que cantó en el Festival de Viña del Mar jamás se le olvidará debido a que vivió un cúmulo de emociones.

“La verdad tenía muchos nervios porque no sabía si la voz iba a salir y comencé a cantar, contemplé la Quinta Vergara, vi al cielo y antes de empezar dije Gracias Dios, gracias por este momento, hoy lo voy a dar todo, me desconecté, viví el momento y al terminar tenía el corazón a mil. Eso fue muy lindo para que pasara en la primera noche porque fue mi testimonio y afirmar que Dios no te abandona y tampoco mi país, porque sentí mucho la unión de la gente votando, animando, y ese día recibí la nota más alta del público. Además, sentí el apoyo del público chileno, fue increíble”, dijo la artista guatemalteca.

La evolución de Zelaya en Viña del Mar 2023

De acuerdo con Zelaya, el 22 de febrero se presentó por segunda ocasión en el escenario de la Quinta Vergara y esa noche vivió sensaciones distintas debido a que se anunció que pasó a la final de la competencia.

“Siempre lo soñé y siempre quise que Guatemala estuviera en ese lugar. Solo de saber que competía con artistas talentosos de grandes países sentí nervios, pero cuando anunciaron que Guatemala pasó a la final fue un momento increíble y lo viví como un logro no solo mío, sino de mi país, porque realmente así me he sentido con tanto apoyo recibido”, comentó.

La Gaviota de Plata y el agradecimiento

Según Zelaya, el jueves 23 durante la final recordó por lo que ha atravesado, lo que ha trabajado en su carrera y se dedicó a disfrutar, gracias al apoyo de su equipo.

“Cuando me estaba arreglando previo a salir al escenario me dijeron ´piensa en todo lo que te ha costado llegar acá, tienes que dar todo porque eso es lo que va a lograr que se genere conexión con el público´ y eso fue lo que hice, antes de comenzar dije Gracias Dios por este momento, gracias Guatemala por darme esta oportunidad. Solo me acuerdo de que viví la canción y fue tan lindo cuando dijeron mi nombre y el de mi país para entregar la Gaviota de Plata como mejor intérprete, me dieron ganas de llorar, fue una explosión de emociones, me siento contenta porque este logro es de todos”, dijo la artista nacional.

Zelaya recibió una Gaviota de Plata como Mejor Intérprete en la competencia internacional y la dedicó a todas las personas que la han apoyado.

“Al levantar esa Gaviota fue increíble, un momento único en el que me sentí agradecida con Dios, con mi familia, porque he tenido la bendición que me han acompañado desde el día uno. Agradecí a mi papá y mamá, a mi hermano, a mi esposo quien fue mi coach en todo momento, mi ancla, y mi hijito que se quedó en Guatemala, pero que constantemente me motivo con los videos que me envió de apoyo, eso me dio vida”, expresó Zelaya.

Además, la cantante y compositora guatemalteca dedicó su éxito al país. “Esta Gaviota es para mi familia, pero a esa familia que siempre me ha apoyado, que siempre me ha abierto los brazos y que la integran todas las personas que escuchan mis canciones, que me siguen la pista y que en todo momento me hicieron sentir acompañada, así que esta Gaviota de Plata la recibí en nombre de toda Guatemala”, concluyó Zelaya.