Zucchero promete un concierto íntimo en el país y destaca los paisajes locales: “Me encanta la cultura de Guatemala”

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, cientos de conciertos en distintos recintos históricos, el artista italiano Zucchero cantará en Guatemala por primera vez.

A sus 68 años, Adelmo Fornaciari, conocido en la escena artística como Zucchero, o como el bluesman italiano, llegó al país para promocionar Sobredosis de Amor World Tour 2024, una gira con la que se presentó con recintos llenos en su país.

El pasado 4 de julio dio su última presentación en Italia. El estadio San Siro, en la ciudad de Milán fue el recinto en el que interpretó sus éxitos ante más de 45 mil espectadores.

De acuerdo con Zucchero, tras el éxito de la reciente gira en su país, se enfocó en llevar su música Latinoamérica y recientemente fue ovacionado en países como Uruguay y Argentina. Sin embargo, cantará en Guatemala y México, países en los que prometió conciertos íntimos.

Cuando es el concierto de Zucchero en Guatemala 2024

El artista italiano cantará en Guatemala el martes 17 de septiembre, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 20 horas y recientemente indicó que prepara un emocionante concierto en el país.

Según Zucchero, en Guatemala actuará en un entorno más íntimo y espera estar más cerca de sus admiradores. Además, expresó su felicidad por llegar al país. “Espero verlos pronto para cantar y disfrutar junto a mi público latino. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto”, dijo.

Localidades para el show en Guatemala

Balcón II – Q645

Balcón I y Palco – Q790

Platea – Q940

Los boletos para el concierto de Zucchero en Guatemala se pueden adquirir en la web oficial de eticket.

Otros detalles del show en Guatemala

El cantautor italiano Zucchero ofreció una entrevista a Prensa Libre este lunes 16 de septiembre y amplió detalles del concierto que brindará en el país y confirmó que ha recorrido algunos sitios históricos de los cuales está encantado.

Con una trayectoria ampliamente conocida que lo ha llevado a colaborar con artistas como Bono, Sting, Eric Clapton, Miles Davis, Maná, Alejando Sanz, Andrea Bocelli, Pavarotti y BB King, entre otros, Zucchero presentará en Guatemala un espectáculo que formará parte de Sobredosis de Amor World Tour 2024, la gira en la que incluirá un repaso por su discografía.

El cantautor italiano Zucchero promociona gira por Latinoamérica. (Foto Prensa Libre: EFE)

“En Europa tocamos en estadios, pero en Latinoamérica lo haremos en teatros. Así que será un placer cantar en un recinto cultural como el de Guatemala porque eso me permitirá compartir la música más de cerca y en una dimensión un poco diferente. Me encanta ese concepto de cercanía, así que para los guatemaltecos ofreceré un show más íntimo”, dijo Zucchero.

“Les prometo que en Guatemala interpretaré varias canciones que son las más conocidas, así que espero que lleguen con energía y canten, bailen y disfruten. Además, incluiré baladas durante un espectáculo de un poco más de dos horas”, agregó.

El artista italiano reconoció que en sus primeros discos destacó el blues, pero que en la actualidad su música hay varios géneros musicales. Además, reconoció que ha integrado sonido afroamericano con la melodías italianas y mediterráneas.

Zucchero dijo que está emocionado de cantar por primera vez en el país. Además, recalcó que regularmente los espectadores se sorprenden durante los conciertos, pero que, en esta ocasión, espera que sus admiradores lo sorprendan y que disfruten de lo que preparó para el país. “Es la primera vez que daré un concierto en Guatemala y esa primera vez quiero que quede grabada en la memoria de muchos y que se recuerde con cariño porque me emociona mucho saber que interpretaré mis éxitos en un recinto histórico del país”, añadió.

De acuerdo con las productoras locales, Show Business y En Vivo, el reciento ya está listo para el concierto de Zucchero. “Estamos preparados con el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para recibirlo. Además, se recomienda a los guatemaltecos que lleguen temprano y así no se pierdan ni un minuto de este gran show que promete hacernos disfrutar de una de las trayectorias musicales más especiales de Italia”, dijo Jenny Berganza, representante de las productoras.

Quiénes acompañan a Zucchero para su concierto en Guatemala

De acuerdo con el cantautor italiano, durante el concierto que ofrecerá en el país lo acompañarán músicos que han tocado con Prince, Aretha Franklin, Pavarotti y Bocelli. Además, aseguró que promete arrancar suspiros debido a que tiene preparado un show muy enérgico e íntimo.

“Tengo una banda con experiencia internacional y prestigiosa, conformada por seis músicos”, añadió el artista italiano.

“A los guatemaltecos les indico que será un concierto con mucho ritmo y espero que sea el mejor concierto del mundo. Les envío un abrazo, un beso y les prometo que durante el concierto disfrutarán de un derroche de energía”, dijo.

Su estadía en Guatemala

Zucchero llegó al país el sábado 14 de septiembre y ese día aprovechó para conocer Antigua Guatemala.

A través de su perfil en Instagram, el cantautor italiano compartió varias imágenes en las que se observan lugares icónicos de la ciudad colonial.

“Llegamos a Guatemala. Los espero el martes en el concierto”, escribió Zucchero.

Este lunes 16 de septiembre, el artista italiano confirmó a Prensa Libre que está maravillado con los sitios que ha conocido en el país y que previo a su concierto ha compartido con personas fantásticas.

“Aquí todo está muy bien. Me encanta Antigua, me encanta Guatemala y me encanta Río Dulce”, dijo Zucchero, tras confesar que estuvo de paseo por varios sitios del país.

“El sábado estuve por Antigua Guatemala y el domingo conocí Río Dulce en Izabal. Tengo que confesar que me llevo muy buena impresión del público. La gente aquí es muy dulce, cálida, expresiva y busca mucho la cercanía”, confesó.

Según Zucchero, es amante de la historia y aprovechó su estadía en el país para conocer lo que el tiempo le permita. “Me encanta la cultura de Guatemala, he conocido poco, pero estoy satisfecho. Su comida también es impresionante, sus trajes, sus paisajes, y por supuesto, la calidad de las personas demuestra lo bello que es el país”, agregó el artista italiano.

El cantautor italiano ha estado activo en sus cuentas en redes sociales y este lunes 16 de septiembre difundió contenido en su perfil de Instagram.

“Alguien tocó Baila en la plaza y aquí están mis pequeños seguidores de Guatemala. ¡Qué bienvenida tan dulce y genuina! Viva Guatemala”, compartió Zucchero en una publicación que la acompañó de un video corto en el que comparte con niños del país y les regala autógrafos.