Este asteroide se acercó a la Tierra y la Nasa no lo detectó

Un pequeño asteroide de aproximadamente 3 metros pasó a una distancia corta jamás registrada el pasado 16 de agosto, sin impactar al planeta Tierra.

El objeto que fue incialmente llamado como ZTF0DxQ y ahora conocido por los astrónomos como 2020 QG rozó a 2,950 kilometros de distancia del planeta, considerada como el registro más cercano que detectan los sistemas de la NASA, según mencionó Space.com.

El evento no supuso ningún peligro aunque fue sorpresivo, ya que no se esperaba que ocurriera, e incluso fue detectado por el Observatorio Palomar en San Diego, Estados Unidos, seis horas después del acercamiento.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn’t hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA

— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020