Hija no reconocida de Vicente Fernández reaparece y pide conocerlo

El jueves pasado, un nuevo rumor se presentó debido a un video que circulada en redes sociales. Una supuesta hija no reconocida del intérprete “Por tu maldito amor” se hizo presente para hacer una petición.

El estado de salud del artista se ha complicado por nuevos padecimientos. Durante su estadía en el hospital diversos usuarios de redes sociales han asegurado que había fallecido, no obstante sus familiares y médicos se encargaron de otorgar información para desmentir los rumores.

A través del canal de YouTube de la periodista “Shy Gutiérrez” que se viralizó una breve entrevista de Ana Lilia Aréchiga, supuesta hija del artista mexicano.

La mujer aseguró que se enteró del estado de salud de su padre por los medios de comunicación, debido a que no tiene ningún contacto con él. En la entrevista pidió oraciones y apoyo para superar este momento complicado.

Ana Lili Aréchiga apareció por primera vez en los medios de comunicación en 2015, para asegurar que es la hija mayor de “Don Chente”, quien desmintió esa versión a pesar de no haberse practicado una prueba de ADN.

“Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero fama, pero sus razones están”, indicó Aréchiga.

Posteriormente señaló que no ha hecho ningún esfuerzo por comunicarse con la familia Fernández, porque no quieren saber nada de ella. En diversas ocasiones la han tildado de “loca”.

Aréchiga aprovechó el espacio para enviarles un polémico mensaje a los Fernández por dejar que la salud de Vicente se deteriorara de esa manera, cuando ella trabaja cuidando a personas de la tercera edad en una mansión.