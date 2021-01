Horóscopo de hoy domingo 17 de enero del 2021

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: habrá actitudes de los demás que afectarán la armonía de la pareja. Conviene alejar a entrometidos. Salud: dolores persistentes. Sorpresa: un viejo amigo llegará sin aviso.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: sostendrá un diálogo ríspido con la persona que más ama pero los malentendidos se suavizarán. Salud: tenga flexible su columna. Sorpresa: alguien cercano simulará ser amable.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: hallará a alguien que le ayudará a expresar lo que guarda su corazón. Iniciará hermosa aventura. Salud: tendrá gran vigor. Sorpresa: se avecina cambio laboral.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: pone el acento en lo que ama de su pareja y pasa por alto las torpezas; ese camino anuncia problemas. Salud: necesita una buena dieta. Sorpresa: perdonará torpeza de asociado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: tendrá fastidio porque será difícil encontrar tiempo para la intimidad. Hará las paces con un familiar. Salud: sus nervios se alterarán. Sorpresa: llegará disculpa del menos imaginado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: no disfruta del descanso porque los temas laborales le obsesionan. Su pareja creará armonía. Salud: tome más agua segura. Sorpresa: una discusión subirá de tono.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: habrá angustia por una rencilla creada por terceros pero la reconciliación unirá a la pareja. Salud: cada día mejor y mejor. Sorpresa: recibirá regalo que le dejará sin habla.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su intuición estará más que sensible. Toma una decisión postergada y genera cambios. Salud: las jaquecas terminan al fin. Sorpresa: una actitud dañará la armonía creada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21

) Amor: el encuentro con una ex pareja no será distendido por alguna herida que no cicatriza. Salud: haga las cosas con lentitud. Sorpresa: reparará los daños en una vieja amistad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: momento favorable para salir a divertirse. Déjese llevar; iniciará una relación estable. Salud: descansará mejor. Sorpresa: hallará objeto emotivo de gran valor.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: siente que llega el tiempo de avanzar en nueva etapa junto a su pareja. Dulce intimidad. Salud: molestias intestinales. Sorpresa: revertirá una dura situación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su pareja le hará notar que le irritan ciertas actitudes suyas. Tendrá razón; conviene recapacitar. Salud: buen estado general. Sorpresa: un visitante hará caer sus prejuicios.

Si usted cumple años hoy es una persona: digna de confianza y muy decidida pero suele quedar paralizada ante las dudas.