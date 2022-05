Horóscopo de hoy lunes 16 de mayo del 2022

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una respuesta se demorará y eso alterará sus nervios. Pronto habrá solución. Amor: dejará de lado los premios y castigos en la pareja. Conviene dialogar y escuchar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos que acarrean fastidio. Sus habilidades serán destacadas. Amor: pondrá su imaginación en marcha para embellecer cada encuentro íntimo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: esperar y no precipitarse. Si los cambios no se producen; esmerarse cada día. Amor: palabras duras derribarán su mundo sensible, pero con ellas entrará en razón.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y noticias: escenarios cambiantes harán que descuide a su entorno. Llegará oportunidad. Amor: tomar una decisión le incomodará pero el compromiso valdrá la pena.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y noticias: la rutina diaria parece llevadera pero sentirá el tedio. Revisa proyectos. Amor: su pareja le hará duras críticas, pero hallará respuesta a un interrogante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se presentarán vías alternativas convenientes. Su entorno cooperará. Amor: estará distante por los reiterados conflictos de pareja; habrá que actuar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: cambio de planes. Su intuición indicará que el nuevo rumbo será exitoso. Amor: surgirá una fuerte controversia pero no arrojará más leña al fuego.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: día propicio para negocios nuevos y tareas de precisión. Amor: disipará la rutina expresando sentimientos que los conducirá hacia la madurez.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirá propuesta insuperable; con ella, se lucirá en los negocios. Amor: conviene evitar discusiones y alejar a su pareja de personas con poder de daño.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si posterga una decisión, los obstáculos crecerán. Su idea ya no será resistida. Amor: privilegiará la seducción en la intimidad antes que reuniones bulliciosas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán alternativas nuevas que facilitarán el trabajo. Hallará nuevos aliados. Amor: las palabras complicarán antes que aclarar. Con un gesto, todo cambiará.

Si usted cumple años hoy es una persona amante de la expresión creativa que hace vibrar su alma sensible.