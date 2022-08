Horóscopo de hoy lunes 22 de agosto del 2022

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: lo que está pendiente empezará a moverse y dará lugar a nuevos proyectos. Amor: surgirán ideas rígidas que no permitirán evolucionar a la pareja; urge cambiar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: percibirá quién es la gente que no le permite crecer; los superará con resultados. Amor: en la pareja, conviene no darle importancia a cosas que no la tienen, disfrute.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: superará desafíos y exigencias de su trabajo actual y obtendrá mejores ganancias. Amor: si cede en sus expectativas, su pareja comenzará a hacer cambios impensados.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos que estaban pendientes y eso aliviará la jornada; éxitos. Amor: un presente llegará del modo más inesperado y reflejará un gesto de gratitud.

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: surgirán perspectivas de crecimiento en un trabajo que se ve estancado. Amor: disfrutará un encuentro con alguien que le atrae y el premio será la confianza.

LIBRA (sept. 23-oct.22)

Trabajo y negocios: tendrá éxito en actividades comprometidas; obtendrá gran reconocimiento. Amor: los problemas volarán, llegará la reconciliación y la felicidad será real.

ESCORPIO (oct. 23-nov.21)

Trabajo y negocios: le plantearán insistir con uno de sus proyectos porque ahora tendrá vigencia. Amor: estará siendo exigente con alguien que necesita de su comprensión; medítelo.

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: las relaciones con su entorno laboral estarán motivadas por la cooperación. Amor: alguien del pasado insistirá en reflotar una relación que no será la misma.

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: su nuevo estilo se impondrá en su trabajo y dará excelentes resultados. Amor: las diferencias de criterio enriquecerán la relación y serán el condimento.

ACUARIO (enero 21-feb.19)

Trabajo y negocios: personas que apenas conoce le manifestarán el apoyo necesario para el negocio. Amor: no será buena idea aislarse si lo que pretende es una nueva relación; anímese.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la rutina le dará ganas de dejar todo a su suerte pero los cambios llegarán. Amor: querrá liberar la seducción con la certeza de construir una nueva relación afectiva.

Si usted cumple años hoy es una persona: gentil y con gran capacidad de asombro e ingenuidad. La aman por divertida.