Horóscopo de hoy lunes 3 de agosto del 2020

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: choca con personas influyentes pero al final le dan la razón. Su talento genera ganancias. Amor: la pareja discute. Hay terceros entrometidos que aprovechan el conflicto.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: sus planes son audaces pero flaquea en voluntad. Haga consultas si piensa invertir. Amor: gestos impulsivos dañarán el interior de la pareja. Conviene recuperar la calma.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las entrevistas positivas le indican que no debe esperar, conviene ser el primero. Amor: ciertas señales le llenarán de entusiasmo. Un romance anunciado se avecina.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: idealiza demasiado la meta que aún no ha alcanzado. Ponga los pies en la tierra. Amor: es imperativo ocuparse más de la necesidad afectiva del otro y las heridas sanarán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad tendrá encanto y torna favorable las operaciones de compra o venta. Amor: debe ir con cautela si quiere avanzar con alguien tímido; la atracción surgirá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias serán positivas si hay imprevistos. Su creatividad aumentará. Amor: su buen gusto será el motivo que seduce en la intimidad y crea armonía.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si está distraído, dejará pasar una oportunidad que no volverá a presentarse. Amor: no es bueno discutir pero no debe callar su sentir, así, la pareja ganará madurez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: conviene dar indicaciones y ver que se cumplan. Así no arriesgará sus planes. Amor: vivencias nuevas en la pareja mejorarán la intimidad. Habrá nuevos planes.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su locuacidad estará al máximo. Las tareas o negocios nuevos brillarán. Amor: se empecina en discusiones que no conducen a nada; apéguese a su optimismo.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero 20)

Trabajo y negocios: resultados negativos, planes inconclusos pero tendrá valor para lo nuevo. Amor: un encuentro fortuito con ex pareja hará surgir un deseo que cree extinguido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la calidad de sus servicios o productos atrae la atención de un nuevo público. Amor: inicia juegos de seducción que generan confusión; cuidado, su pareja enojará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: situaciones rutinarias le llevarán a cometer algún error. Deje que su intuición le guíe. Amor: su pareja le exige algo que no está dispuesto a dar. Deje de lado sus dudas.

Si usted cumple años hoy es una persona: emotiva y de gran imaginación. Ama la comodidad y las situaciones claras.