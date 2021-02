Horóscopo de hoy lunes 8 de febrero del 2021

ARIES (marzo 21- abril20)-

Trabajo y negocios: habrá discusiones con asociados y eso impedirá que se ocupe de asuntos urgentes. Amor: gestos cargados de ternura motivarán la seducción en la pareja; nuevos planes.

TAURO (abril21-mayo20)-

Trabajo y negocios: por datos erróneos, una operación financiera correrá riesgos pero no la perderá. Amor: su pareja le dará amables noticias. Se avecinan cambios inesperados en su vida.

GEMINIS (mayo21-junio21)-

Trabajo y negocios: un ventajoso acuerdo permite que su tiempo sea generador de negocios rentables. Amor: vivencias con plena sensualidad harán crecer el entendimiento perdido en la pareja.

CANCER (junio22-julio23)-

Trabajo y negocios: obtendrá la información que explica la conducta de sus rivales. Ahora podrá vencerles. Amor: un viaje servirá para recrear la vida íntima de la pareja; surgirá nuevo comienzo.

LEO (julio24-agosto23)-

Trabajo y negocios: recibirá premio por sus habilidades y se confirma su talento de líder en los negocios. Amor: su encanto resultará irresistible para una bella persona; querrá estar cada día más cerca.

VIRGO (agosto24-septiembre 23)-

Trabajo y negocios: logros bien meditados se concretan y le dan satisfacción. Sus ingresos crecen. Amor: una nueva pareja será pródiga en afecto pero tendrá hábito que le molestará.

LIBRA (septiembre24-octubre 22)-

Trabajo y negocios: sentirá gran confianza para emprender actividades que constituyen un desafío. Amor: conocerá a alguien nuevo y se enamorará con un flechazo; disfrútelo sin apuro.

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)-

Trabajo y negocios: las noticias anuncian posibles pérdidas por anuncios de medida pública. Amor: hallará claridad para disipar temores de su pareja y decirle una verdad incómoda.

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)-

Trabajo y negocios: diferencias por dinero provocarán una disputa que arriesgará sus negocios. Amor: conviene escuchar más a su pareja o se pondrá al borde de un tonto conflicto.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)-

Trabajo y negocios: una polémica reunión servirá para observar quién es quién. Amor: revertirá con inteligencia una caprichosa actitud de su pareja y todo se armonizará.

ACUARIO (enero21-febrero19)-

Trabajo y negocios: se reiterarán problemas con personas díscolas que no se adaptan al trabajo en equipo. Amor: está sensible y encima, su pareja habla sin parar; será atinado no alterarse.

PISCIS (febrero20-marzo20)-

Trabajo y negocios: habrá diferencias en negocio iniciado con amigos. La experiencia será una lección. Amor: derribará con ternura la valla que su pareja intenta levantar y se reconcilia.

Si usted cumple años hoy es una persona: habituada a demostrar su capacidad directiva a los recién llegados.