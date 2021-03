Horóscopo de hoy miércoles 10 de marzo del 2021

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cuidado, sus rasgos impulsivos pondrán en peligro una negociación delicada; todo saldrá bien. Amor: quiere llamar la atención de su pareja pero queda en el intento. Urge dialogar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: celebran sus ideas pero no consigue llevarlas a la práctica. Llegará el socio que hace falta. Amor: le cautivará alguien que se muestra sin prejuicios y con divertida extroversión.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán eventos desafortunados pero los resolverá con audacia. El negocio crecerá. Amor: se empecina en no cerrar las viejas heridas y eso provocará tensión en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: día propicio para obtener una definición en temas de litigios y trámites. Amor: cambio de planes por dudas infundadas pero todo se aclara si toma una decisión postergada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará el rumbo correcto en el momento justo. Su audacia le acarrea ganancias y reconocimiento. Amor: su pareja espera una respuesta a su interrogante; conviene meditarlo bien.

VIRGO (agosto 23-septiembre22)

Trabajo y negocios: le gusta criticar pero odia que lo hagan con usted; será mejor hacer las paces. Amor: todo marcha bien pero falta algo de sensualidad; anímese a desatar su lado divertido.

LIBRA (septiembre 23-octubre22)

Trabajo y noticias: no hallará relación entre el presupuesto que dispone y la tarea encargada. Amor: no discuta. Conviene no tomar decisiones en caliente porque luego se arrepentirá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre21)

Trabajo y noticias: su olfato le dice que uno de sus negocios no prosperará. Prepárese a pelear. Amor: no se deslumbra fácilmente con nada pero un gesto de su pareja será conmovedor.

SAGITARIO (noviembre22-diciembre21)

Trabajo y negocios: observa trampas que hacen otros pero su trabajo será el más reconocido. Amor: se entrega al erotismo más refinado y crea una agradable armonía en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero 20)

Trabajo y negocios: recibe interesante propuesta pero sabe que necesita mejores contactos. Amor: su pareja le reprocha de sus actitudes exageradas y conflictivas; reflexione.

ACUARIO (enero 21-febrero19)

Trabajo y negocios: los negocios familiares serán la fuente de discusiones; se impone un nuevo comienzo. Amor: descubre que siendo espontáneo la relación se relaja y puede acercarse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se anticipa a cambios bruscos y evita quedar fuera de competencia. Negocio favorable. Amor: su actitud esquiva ocultará su fogoso interior pero alguien mostrará gran atracción.

Si usted cumple años hoy es una persona: apasionada y sensible. Le gusta acercarse a personas con gran afinidad.