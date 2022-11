Horóscopo de hoy sábado 5 de noviembre del 2022

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: faltará claridad en su desempeño. Se reconciliará con un rival. Amor: posible llegada de esa persona que espera desde hace tiempo; hermoso encuentro.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: nuevas propuestas, llamadas y elogios varios le alegrarán. Sumará éxitos. Amor: con sinceridad logrará que una mala actitud sea perdonada; su pareja entenderá.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: su afán por obtener nuevos negocios afectará su energía. Tenga cautela. Amor: un intercambio de afinidad terminará en atracción y anunciado romance.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: si controla su ambición, surgirán nuevas perspectivas. Iniciará capacitación. Amor: su pareja necesitará de su actitud protectora para sentirse feliz; armonía.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: si medita bien cada paso, superará obstáculos y volverá al éxito. Amor: su intimidad se verá afectada por interferencia de terceros. Necesidad de límites.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: elogiarán su generosidad pero cierta gente abusará de su confianza. Amor: comenzará a sentir atracción por alguien que trabaja en su entorno cada día.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: propicio reorganizar las tareas y evaluar a su equipo. Todo bien. Amor: una promesa no se cumplirá y la discusión no tardará; mejor no precipitarse.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: las bromas pesadas y el trabajo no serán buena mezcla. Amor: defenderá a su pareja de una confusión urdida por gente maliciosa; alivio.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: su entorno se está poblando de gente poco idónea; hora de actuar. Amor: una graciosa anécdota estimulará el juego en la intimidad y los fortalecerá.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: no siempre tiene la razón y se lo harán saber. Conviene escuchar sugerencias. Amor: gente conflictiva dejará de influir y el clima íntimo recuperará la armonía.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: su actitud sensible le distinguirá. Si lo aprovecha; tendrá logros. Amor: su pareja se transformará en la persona más amada y desplazará a su entorno.

Si cumple años hoy usted es una persona: cumplidora con el trabajo pero a veces tímida en cuestiones de amor