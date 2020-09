Horóscopo de hoy viernes 18 de septiembre del 2020

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: día propicio para eludir las discusiones por temas menores. Haga aquello que sabe. Amor: positivo cambio. Descubrirá en su pareja un nuevo y atractivo matiz.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: habilidad para armonizar los opuestos y obtener un clima de cooperación. Amor: lo que se dice no coincide con lo que se hace. La pareja estará fuera de sintonía.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: a alguien no le conviene que usted quiera resolver asuntos pendientes; todo se arregla. Amor: las pequeñas atenciones renovarán el interés por hacer divertida la intimidad.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su creatividad fluye y se destaca en todas las áreas. Un negocio estancado renacerá. Amor: día favorable para afianzar la pareja, dialogando con sinceridad sobre ciertos temas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los problemas se acumulan y generan conflictos. Al ocuparse, recuperará el liderazgo. Amor: la seducción nutre la pareja y refuerza lazos que se han debilitado con el tiempo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conviene no gastar su energía en asuntos que no le incumben. Ocúpese de lo suyo. Amor: le invade la angustia y la comunicación se resiente. No se aleje de su pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: cuidado, no resolver los problemas indicará que tiene miedo a equivocarse. Amor: habrá encuentros furtivos que serán gratificantes pero asumirá cierto riesgo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su entorno estará disconforme por su impulsividad. Consulte a los que saben. Amor: palabras y gestos de ternura, suavizarán a alguien que parece distante.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas están cada vez más claras. Su intuición le guiará hacia el éxito. Amor: el afecto de la pareja alcanzará para hacer cambios que parecen imposibles.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un clima de serenidad le permite hacer frente a exigencias de su entorno. Amor: alguien recién llegado le despertará una súbita atracción. Evite precipitarse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: percibirá que el rumbo no está bien definido. Es hora de plantear nuevas estrategias. Amor: los intereses de la pareja comenzarán a entrar en conflicto. Mejor, dialogar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una nueva actividad coincide con una vieja vocación. Disipa las dudas y encara desafíos. Amor: se profundiza un nuevo romance: será oportuno hablar de convivencia.

Si usted cumple años hoy es una persona: adaptable, de buen juicio y tímida pero respetuosa de la libertad de los demás.