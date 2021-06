Joven venezolana persigue su sueño de ser la primera princesa latina de Disney

Ella es Bettina Lobo, una joven venezolana que a través de las redes sociales muestra su talento al cantar… Vive en Estados Unidos y persigue un sueño que sin duda, para muchos, resulta encantador.

“Yo quiero ser la primera princesa latina Disney y sí, sonará loco, sonará a un sueño enorme; pero yo no le tengo miedo a los sueños grandes definitivamente….”

Con 24 años, Bettina cautiva a sus seguidores digitales de todo el mundo… Interactúa incluso con quienes le expresan su alegría y agradecimiento luego de cada una de sus interpretaciones… De hecho, se ha vuelto inspiración para otros soñadores de la aldea global…

“O sea de todos lados del mundo. Tengo gente que me ha escrito de Japón, Indonesia, de India, de Chile, Argentina, o sea un gentío que me ha dicho ‘woow me encantan tus videos. Love from Holland’ y me escriben y me dicen, cónchale, tu video me ha ayudado a mí y mi hermanito que tiene síndrome de down y ver tus videos de princesa nos hace demasiado feliz”.

Bettina estudió teatro musical en Estados Unidos y ya cuenta unas 70 audiciones en distintos escenarios. A diario se conecta a través de las plataformas de Tik Tiok e Instagram para descubrir cómo, y de manera más frecuente, puede acercarse a su audiencia…

“Hacer mis contenidos lo más real posible, de acuerdo a mis experiencias de vida… y nunca me imaginé que tanta gente se iba a sentir identificada con una venezolana que se mudó a los 18 a estudiar teatro musical, de ser una de las pocas internacionales en las audiciones, del shock cultural”

Como todo el que ama ver a su artista desde la primera fila, aprovechamos la visita en casa de Bettina para retarla en la interpretación de varias piezas de musicales de talla internacional.