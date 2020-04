La Casa de las Flores: ¿Qué llevó a Paulina de la Mora a ser un referente de la cultura pop mexicana?

Netflix estrenó este 23 de abril del 2020 la última temporada de La Casa de las Flores (Foto Prensa Libre: Netflix)

Netflix ha indicado que esta temporada incluye un viaje al pasado, donde se inició la amistad de Virginia, Ernesto, Carmela y Salomón, en la década de los setenta, pero también se conocen más secretos de la familia De la Mora.

Uno de los personajes más importantes es el de Paulina de la Mora, el cual fue interpretado en la primera temporada por Cecilia Suárez.

El personaje ha sido tan bien aceptado por la crítica y los seguidores de la serie, que incluso algunos aseguran que ya es un referente de la cultura pop mexicana.

Manolo Caro, director de la serie, indicó a Zona Pop que no imaginó la repercusión que tendría el personaje.

“Jamás lo imagine, jamás lo visualicé y qué bueno que no lo hice porque la hubiera pasado muy mal. Creo que el éxito me ha agarrado por sorpresa y eso ha sido lo más bonito de este proyecto. Los personajes entraron en los hogares de muchos países, no solo de México y es tan así que Paulina de la Mora ya es un referente de la cultura pop mexicana de nuestros tiempos”.

“Creo que ni Cecilia ni yo imaginamos el éxito que tendría el personaje. La gente se engancha mucho en con su voz, pero lo que más les gusta de Paulina es que sin duda alguna, es una mujer que no discrimina, que se lleva con las drags, con Delia, con sus hermanos, no tiene ningún tipo de prejuicios. La gente tiene ganas de romper esas barreras y darse cuenta que los prejuicios nos han hecho mucho daño como sociedad”, agrega el director.