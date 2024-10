La escritora surcoreana Han Kang recibe el Premio Nobel de Literatura 2024

El comité considera que la obra de Han Kang se caracteriza por una doble exposición del sufrimiento, el mental y el físico, por sus conexiones con el pensamiento oriental. Paralelamente a la escritura, la autora se dedicó al arte y la música, lo que se refleja en su trabajo.

Han Kang, de 53 años, es la primera surcoreana en recibir el prestigioso premio en literatura.

El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, considera que Kang tiene una conciencia única de las relaciones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos y, por su estilo poético y experimental, está considerada como innovadora en el campo de la prosa contemporánea

Lea más: John Hopfield y Geoffrey Hinton ganan el Premio Nobel de Física por sus aportes a la IA

Hang Kang nació en 1970 en Gwanju, pero se trasladó con su familia a Seúl a los 11 años. Es graduada en literatura coreana y aunque debutó como poeta se hizo conocida ante todo como narradora.

En 1994 ganó con su narración “Vela roja”, el premio del diario Seouk Shinmun y a partir de ese momento publicó varios libros con narraciones.

Kang se dio a conocer internacionalmente “La vegetariana” (2007), pero fue hasta el 2016 cuando ganó junto con su traductora al inglés, Deborah Smith, el premio Man Booker International por esta novela.

Escrita en tres partes, la obra describe las violentas consecuencias de la negativa de su protagonista, Yeong-hye, a comer carne, lo que provoca el rechazo brutal de su entorno. El personaje central trata de eliminar todos los productos animales de su vida y termina por soñar con una vida como planta.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z