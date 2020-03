Las acusaciones de abuso sexual que salpican al actor Charlie Sheen

Charlie Sheen ha sido acusado por varios delitos. (Foto: Hemeroteca PL)

En su documental (My) Truth: The Rape of Two Coreys, Feldman, la estrella de la década de 1980, acusa a Sheen de la violación sexual contra su amigo Corey Haim.

De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió mientras rodaban la producción Lucas, que se estrenó en 1986, según la revista especializada Tomatazos.

Feldman había creado polémica por revelar una serie de abusos que sufrían él y su amigo Haim, quien falleció en 2010 por una pulmonía, y había prometido revelar datos en este documental publicado este lunes en Los Ángeles.

Haim dijo que su amigo le había descrito cómo Sheen lo habría violado entre dos remolques a plena luz del día.

El documental también implica a otros famosos en abusos sexuales, entre ellos a John Grisson. Alphy Hoffman y Marty Weiss.

Charlie Sheen ya había sido acusado por Dominick Barscia de haber violado a Haim en 2017, cuando el primero tenía 19 años y la víctima tan sólo 13 años.

Lo interesante es que, en su documental, Feldman también menciona al propio Barscia como otro de los agresores.

En 2017 Charlie Sheen reveló que era portador del VIH.