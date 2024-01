Liderazgo y transformación: La clave para redefinir la cultura empresarial

Todos citan a Michael Porter (Estrategia competitiva) como un mantra y piensan que, con ese ejercicio declarativo, casi muscular (reiteración mecánica), algo ocurrirá distinto al interior de las compañías, algo así como un milagro. ¡Difícil!, porque los verdaderos procesos transformacionales no funcionan de esta forma.

Los cambios e instancias movilizadoras, serias, son la conclusión de una actitud resuelta, sistémica y colectiva, que busca resignificar el cómo se hacen las cosas, pero en esta ocasión, con la firme voluntad de dinamizar el ecosistema de creencias, para así, refundar las dinámicas conductuales al interior de la organización.

Y para que esto ocurra, se requiere de masa crítica dentro de las empresas; personas dispuestas a sostener en el tiempo la nueva coherencia cultural, desde prácticas conscientes y empoderadas.

Bajo este escenario, los líderes son claves, ya que convocan desde un aprendizaje continuo. “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender” menciona Alvin Toffler.

Y son estos líderes, a la vez, los que comprenden y asumen que un verdadero proceso transformacional, es el resultado de la sinergia de una serie de factores críticos de éxito (gestión, excelencia, comunicación, estrategia, participación, coherencia, innovación, conocimiento, entre otros).

Definitivamente no es fácil cambiar, porque lo que está en juego son nuestras propias rutinas del cómo hacer las cosas. Es así como soltar nuestras zonas de confort, espacios de certezas, costumbres y creencias, no resulta una decisión simple de tomar, y menos de sostener en el tiempo.

Por lo mismo, lo que nos juega en contra al final del proceso es nuestra propia cultura, nuestra propia cosmovisión, rigidez y prejuicios que nos retienen muchas veces, y nos hacen resistentes y refractarios a toda posibilidad de transformación. Y la trampa final de los prejuicios, es que el solo acto de prejuzgar nos predispone y amarra, literalmente, a la posibilidad de alcanzar un futuro distinto. “Es más fácil desintegrar el átomo que superar un prejuicio” (Albert Einstein).

¡Pero estamos avanzando!, porque cada vez más, el mundo de la academia y la consultoría están alcanzando mayores y mejores distinciones e instrumentos para así acompañar, con rigor y sabiduría, al mundo de las empresas.

Humberto Maturana, en su libro El árbol del conocimiento, es enfático en este punto al afirmar: “Mi habilidad ahora es soltar lo que tengo para ver todo desde otra perspectiva. Cada vez que soltamos alguna verdad o creencia, aparece algo nuevo. Es una apertura de la mirada reflexiva. Dejar de saber para ponerse en la posibilidad de no saber, ya es un cambio”.