Dana Paola: Las claves para vestir bien

Lo primero que debes tener en cuenta al vestir es que “la moda es siempre cambiante, siempre hay muchas tendencias y no se trata solo de seguirlas, sino de expresar lo que te gusta por medio de la vestimenta y ser único”, aclara Dana Paola, la asesora de imagen, diplomada en la Universidad del Istmo, y maquillista profesional graduada en Kryolan Guatemala, que compite en The Fashion Games de Oakland Mall que tendrán su desenlace el próximo martes.

En este intento cuentan todos los elementos, desde zapatos hasta la forma de llevar el cabello. “Yo me baso en algo especial, parto de la prenda de vestir, qué zapatos voy a usar; si es un pantalón, qué blusa le queda mejor, y soy full accesorios dorados tal vez porque es mi color favorito”. Para esto último, Dana Paola añade que debe haber un balance entre un look no cargado de accesorios, pero tampoco omitirlos para no dar una impresión de vacío.

¿Se vale copiar los outfits?

La respuesta para la experta en moda es no. “En lo personal no me gusta copiar, pero tal vez sí inspirarme en un outfit. No lo copio literalmente porque no todas tenemos la misma silueta de cuerpo, algunas prendas no me van a funcionar tanto como a esa persona que me está inspirando”, comenta.

Con esta recomendación, afirma que es un mito tener que ser delgada y alta para lucir bien. “Una persona puede ser rellenita, bajita y lucir súper elegante con su vestimenta, cabello y accesorios”.

Cuando vayas de compras

Dos consejos importantes que comparte la asesora de imagen para tener en cuenta en la próxima visita a la tienda de ropa son: “Si hay una prenda que te encanta, piensa en tres o más outfits que puedes formar al combinarla con lo que tienes en casa”.

Por otra parte, “hay que perder el miedo a usar algo que una siempre ha querido, todo está en la actitud con que se usan las cosas, puede ser una camisa descolorida, pero si la sabes combinar y la llevas con actitud, seguro destaca”.

Con información de The Fashion Games de Oakland Mall.